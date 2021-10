Lo đủ xe, tài xế đưa người dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê

(VTC News) -

Chiều 1/10, Bộ GTVT có công điện về việc tổ chức vận chuyển người dân ra vào khu vực TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An nhằm đảm bảo trật tự và an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hàng ngàn người dân vạ vật ở chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM để chờ được về quê. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Công điện gửi tới Sở GTVT TP.HCM và các tỉnh An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên.

Nội dung công điện yêu cầu Giám đốc các Sở GTVT nêu trên chủ động phối hợp với Sở GTVT TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ xe khách, xe tải, tài xế luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân cùng xe máy, xe đạp của họ khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển.

Việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Đối tượng được phép vận chuyển theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, hướng dẫn của Bộ GTVT và quy định của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phối hợp với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu về quê để có phương án chuẩn bị đầy đủ xe khách, xe tải, tài xế luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân có nhu cầu về quê, phương tiện cá nhân của người dân (xe máy, xe đạp); kể cả trường hợp khi có nhu cầu về quê của người dân tăng cao thì phải đảm bảo không thiếu xe và tài xế.

Đồng thời phối hợp với các Sở GTVT các địa phương nơi người dân có nhu cầu về quê để đảm bảo tổ chức đưa đón trật tự, chu đáo, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh tra GTVT phối hợp với CSGT, lực lượng chức năng khác trên địa bàn hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt khi qua các chốt kiểm soát dịch.

"Do đây là vấn đề cấp bách, vừa phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân vừa tăng cường kiểm soát ra vào khu vực TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đảm bảo trật tự và an toàn, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện", công điện nêu.