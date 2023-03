Lienvietpostbank gia tăng tính năng bảo mật trong giao dịch trực tuyến

(VTC News) -

3D Secure (3DS) là lớp xác thực bảo mật dành cho các giao dịch trực tuyến nhằm đảm bảo rằng chủ thẻ hợp pháp đã sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của chính mình để thực hiện thanh toán tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Là một giải pháp bảo mật ưu việt, 3D-Secure phiên bản 2.0 (3DS 2.0) mang tới nhiều ưu điểm vượt trội về công nghệ và trải nghiệm người dùng. 3D-Secure phiên bản 2.0 áp dụng hệ thống quản lý rủi ro xác thực Risk-based Authentication (RBA) nhằm tăng tỷ lệ xử lý các giao dịch, thời gian xử lý nhanh hơn và tính bảo mật cao hơn.

Trường hợp giao dịch cần thêm thông tin để xác thực, 3D-Secure 2.0 sẽ cho phép tích hợp xác minh tăng cường ngay trong Mobile App mà không cần chuyển hướng sang trình duyệt khác.

Lienvietpostbank tăng cường bảo mật giao dịch trực tuyến với 3D-Secure phiên bản 2.0.

Đến nay, tính năng bảo mật 3DS 2.0 được triển khai miễn phí cho tất cả các chủ thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế mang thương hiệu JCB, Visa, MasterCard do Lienvietpostbank phát hành có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến tại các website/apps thương mại điện tử của Việt Nam và nước ngoài.

Việc nâng cấp bảo mật thẻ lên 3DS 2.0 thể hiện nỗ lực của Lienvietpostbank trong việc bảo vệ tối đa quyền lợi của chủ thẻ khi giao dịch và thanh toán, mang tới trải nghiệm sử dụng thẻ thuận tiện, an toàn, bảo mật.

Nhờ vào những nỗ lực đó, Lienvietpostbank luôn trong Top những ngân hàng dẫn đầu về cung cấp dịch vụ thẻ với nhiều giải thưởng uy tín như: Ngân hàng dẫn đầu về số lượng Thẻ Platinum tích lũy 2021 (Leading Licensee in Balance of Platinum Card 2021), Ngân hàng dẫn đầu về số lượng Thẻ Ghi nợ tích lũy 2021 (Leading Licensee in Balance of Debit Card 2021), Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số chi tiêu Thẻ tín dụng 2021 (Leading Licensee in Credit Card Retail Spending Volume 2021), Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng doanh số Thẻ tín dụng năm 2021 (Leading Licensee in Credit Card Retail Spending Volume Growth 2021) do Tổ chức thẻ quốc tế JCB trao tặng.

