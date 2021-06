Liên tiếp các đường dây cá độ bóng đá bị xóa sổ

Khi các “tín đồ túc cầu giáo” đang vỡ òa niềm vui hay tiếc nuối cùng trái bóng tròn qua những trận thư hùng của Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020); Giải bóng đá vô địch Nam Mỹ (Copa America 2021) thì công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet cũng được lực lượng công an các địa phương tăng cường. Bởi, cùng với bóng đá đã có không ít “canh bạc đỏ đen” của dân chơi cá độ dẫn đến nhiều hệ lụy...

Theo các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, nếu trước đây các con bạc thường cá độ bóng đá bằng cách giao dịch trực tiếp với nhau, hoặc gọi điện thoại, nhắn tin đặt cược; ghi tỉ số bằng tích kê thì nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, các đối tượng cá độ bằng hình thức tinh vi hơn.

Với các tên miền trang bóng truy cập qua mạng Internet, các đối tượng sử dụng máy tính cá nhân, ĐTDĐ thông minh để vào các đường link, sau đó đặt cược cá độ, bắt kèo các trận đấu ở mọi lúc, mọi nơi. Trong khi các trang mạng cá độ bóng đá thường có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ mua lại tài khoản tổng các trang bóng với giá nhiều tỷ đồng rồi chia tài khoản này thành nhiều tài khoản con bán cho các con bạc tham gia cá độ, đặt cược, hoặc tổ chức cá độ bóng đá…

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng bị Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ.

Gần đây nhất, lúc 00h15 ngày 18/6, lực lượng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đột kích đồng loạt 2 điểm tại số 106 Thái Phiên, phường Tây Lộc, TP Huế và số 324 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế, bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đào Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi), Phạm Nguyễn Tiến Anh (21 tuổi), Đào Phi Hùng (28 tuổi), cùng 13 người khác đều trú tại TP Huế.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ Hoàng là đối tượng cầm đầu tổ chức cá độ bóng đá tại 2 địa điểm trên.

Để điều hành đường dây cá độ này, Hoàng thuê các đối tượng Văn Hùng, Phi Hùng, Tiến và Anh ngồi máy tính mở trang tài khoản cá độ bóng đá tổ chức cá độ cho các đối tượng.

Chỉ tính riêng trận đấu giữa đội Ukraine và Bắc Macedonia trong giải Euro 2020 diễn ra tối 17/6, tại điểm 106 Thái Phiên, các đối tượng đã tổ chức sử dụng 5 tài khoản đánh bạc với số tiền cá độ hơn 20 tỷ đồng.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, các trinh sát hình sự cũng bắt quả tang tại quán cà phê A Rôn, đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, Đặng Huy Tiến (37 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế, chủ quán cà phê A Rôn) cùng Nguyễn Ngọc Hùng (48 tuổi), Trần Vang (67 tuổi), Trần Hữu Bình (34 tuổi), cùng trú phường An Cựu, TP Huế và Phan Cảnh Thuận (31 tuổi, trú tại phường Phú Bình, TP Huế) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Tiến khai nhận ghi cá cược bóng đá cho các con bạc qua trang cá cược bóng đá quốc tế “Bóng 88”. Từ các tang vật, máy tính của Tiến, cơ quan Công an trích xuất dữ liệu và xác định Tiến tổ chức cho các con bạc cá độ với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Tương tự, vào giữa tháng 6/2021, qua nắm bắt địa bàn, tại số 100 đường Tôn Thất Sơn, phường Thủy Phương, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (26 tuổi) và Dương Văn Quốc Bảo (25 tuổi), cùng trú tại phường Thủy Phương, đang cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 20 triệu đồng cùng một số phương tiện phục vụ cá độ. Tiếp đó, tại quán cà phê Bun, kiệt 202 Trưng Nữ Vương, phường Thủy Phương, Công an thị xã Hương Thủy cũng bắt quả tang Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, trú tại phường Thủy Phương) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền cá độ trong trận đấu là hơn 12 triệu đồng…

Trên đây chỉ là một số vụ án, chuyên án liên quan đến các đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian qua bị lực lượng Công an triệt xóa. Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, qua công tác điều tra làm rõ các đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet cho thấy, phương thức hoạt động của các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc hiện nay rất tinh vi.

Các đối tượng này thường sử dụng những ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi cá độ qua mạng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Để phá án, các trinh sát phải truy vết, theo dõi suốt thời gian dài.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, thực hiện công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh mạnh, quyết liệt với loại tội phạm này nhằm kịp thời phát hiện, triệt xóa các đường dây lợi dụng bóng đá để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt giữ các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

* Tình trạng cá độ bóng đá đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn mùa Euro và các giải đấu bóng đá lớn cấp châu lục trên thế giới. Tại Hải Dương, qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tham gia vào các đường dây cá độ bóng đá, số tiền cá độ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 24/6, Công an huyện Bình Giang triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của 7 đối tượng, trong đó Nguyễn Văn Chức, trú tại 3/18, Ngọc Tuyền, khu 10, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương và Phạm Ngọc Tú, trú tại khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, là hai kẻ cầm đầu.

Đầu tháng 6/2021 (trước thời điểm diễn ra giải đấu Euro), Chức và Tú đã thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng Internet để kiếm lời.

Tú đã đưa cho Chức một tài khoản cá độ bóng đá cấp quản lý (Master), đăng nhập tại website 1gom.org, để Chức quản lý, điều hành, còn Tú có nhiệm vụ tìm khách và môi giới khách cho Chức để tham gia cá độ, điểm quy đổi tương ứng là 7.000đ/điểm…

Thanh toán thắng thua giữa người quản lý và người chơi thông qua tài khoản ngân hàng, bằng dịch vụ Smart banking, thường các đối tượng thanh toán vào thứ hai đầu tuần, sau khi đã tính toán cộng trừ, nhân chia ở mỗi phương thức cá cược.

Chức cho biết: Tú gửi cho anh ta một Master, trong đó có 4 Master sẵn rồi, Chức cắt ra 3 Master nữa gửi cho khách theo yêu cầu của Tú. Thông tin khách hàng, Tú cho Chức số điện thoại, thông qua ứng dụng Telegram, Chức gửi cho khách và cắt điểm cho khách mà Tú yêu cầu... Chức còn cho biết, có người chơi cá cược một trận bóng lên đến 5.000 điểm tương ứng với 35 triệu đồng…

Tính đến thời điểm đường dây cá độ này bị triệt phá, tổng số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến 20 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã phối hợp với Công an phường Chí Minh, TP Chí Linh triệt phá đường dây cá độ bóng đá gồm 5 đối tượng đều ở TP Chí Linh tham gia, trong đó Nguyễn Trọng Bình, trú tại phường Văn Đức cầm đầu.

Bình sử dụng tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet cấp Agent (Đại lý cấp thấp nhất trong hệ thống cá độ bóng đá), đăng nhập tại địa chỉ website https://agbong88.com. Từ tài khoản Agent, Bình đã cắt ra 4 tài khoản Member cho 4 đối tượng khác trong đường dây để tham gia cá cược.

Bình cho biết, vào đầu tuần Bình cộng điểm tính theo từng khách và chốt giá tiền để thanh toán, người thua thấp nhất khoảng 1,7 triệu, có người thua 10 triệu đồng… Trừ người được người thua, trung bình Bình được khoảng gần 20 triệu mỗi tuần.

Từ ngày 11/6 đến ngày 19/6, các đối tượng trong đường dây đã tham gia cá cược tại các trận bóng đang diễn ra trong mùa giải với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan Công an cho biết, người dân cần nhận thức rằng tất cả hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền đều bị pháp luật nghiêm cấm… Trong giai đoạn này, Công an tỉnh đã và đang tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị… để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đồng thời xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ, đánh bạc trên không gian mạng nhằm tránh sự thất thu về tài chính, duy trì sự ổn định về ANTT trên địa bàn.