LG Clinic được vinh danh Top 10 thương hiệu hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương

(VTC News) -

Đại diện hệ thống thẩm mỹ LG Clinic - Little Spa Garden nhận cúp và chứng nhận.

Hệ thống thẩm mỹ viện LG Clinic - Little Garden Spa thuộc Công ty CP Tập đoàn Hamier Việt Nam vinh dự được trao danh hiệu “Thương hiệu hàng đầu Châu Á”. Giải thưởng được bình chọn từ Hội đồng đánh giá gồm các cấp lãnh đạo thuộc các tổ chức quốc tế.

Tiêu chí lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn toàn cầu với các doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ, sản phẩm hàng đầu; ứng dụng các khoa học kỹ thuật đầu ngành nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ; có đóng góp vào thị trường và nền kinh tế khu vực; tuân thủ các quy định, quy tắc về chuẩn an toàn chung của thị trường quốc tế.

Hình ảnh khai trương chi nhánh mới.

Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, không ngừng sáng tạo và tìm kiếm những giải pháp làm đẹp an toàn, đa tính năng, LG Clinic - Little Garden Spa tự hào là đơn vị dẫn đầu xu hướng làm đẹp toàn ngành. Trên hành trình đồng hành cùng nhan sắc Việt, LG Clinic luôn đặt cái tâm trong dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Hiệu quả - chất lượng - an toàn là 3 kim chỉ nam thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng phát triển.

LG Clinic là thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực trẻ hóa, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, cập nhật xu hướng làm đẹp mới toàn ngành trong thẩm mỹ và làm đẹp. Không dừng lại ở hiệu quả, LG Clinic vẫn luôn chú trọng việc nâng cấp trải nghiệm cho khách hàng, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, giúp khách hàng được thư giãn trọn vẹn.

Với thị trường làm đẹp đầy biến động của ngành thẩm mỹ như hiện tại, các cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng, spa tự phát mọc lên như nấm, LG Clinic sẽ không ngừng nỗ lực phát triển và tiếp tục phát triển trở thành thương hiệu vượt trội hơn nữa.

Theo đuổi mục tiêu sáng tạo, không ngừng đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng, LG Clinic cam kết cung cấp những phương pháp điều trị an toàn, tạo ra môi trường làm đẹp uy tín - tận tâm - hiệu quả cho hàng triệu khách hàng.

Xem thêm thông tin tại: Website: https://lgclinic.com.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/vienthammylittlegarden Hotline: 0789 21 21 21 HỆ THỐNG 9 CHI NHÁNH CN1: 65 Lê Quang Định, Phường 14, Q. Bình Thạnh, TP.HCM CN2: 156A Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Quận 3, TP.HCM CN3: 461 Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, TP.HCM CN4: 65 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM CN5: 672A19 Phan Văn Trị, Phường 10, Q. Gò Vấp, TP.HCM CN6: 217 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM CN7: SH0102 – Số 01 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương CN8: Cư xá Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM CN9: 61B Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Bảo Anh