Lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND Hà Nội bầu

(VTC News) -

Ngày 5/12, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp thứ 14 HĐND TP sẽ xem xét 29 báo cáo và thông qua 35 Nghị quyết. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Theo Chủ tịch HĐND TP, năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng - năm bản lề, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của HĐND thành phố.

Thành phố triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng sau đại dịch COVD-19.

Với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả và đạt được các kết quả quan trọng.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thành phố dự kiến hoàn thành 18/23 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023; tăng trưởng GRDP theo số liệu thống kê dự kiến tăng 6,27% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước); thu ngân sách ước đạt khoảng 400.421 tỷ đồng, bằng 113,5% so với dự toán HĐND Thành phố giao và tăng 20% so với năm 2022. Các ngành, lĩnh vực kinh tế tăng trưởng ổn định. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 62% so với năm 2023.

Lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua giám sát của HĐND, Thường trực HĐND TP cho thấy vẫn còn một số khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế, cần được tập trung khắc phục.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nghiên cứu kỹ các báo cáo, tài liệu để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tại kỳ họp này, HĐND TP cũng xem xét, cho ý kiến, thông qua các báo cáo, nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; các nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô; Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy….

HĐND TP cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND TP thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn. Thường trực HĐND TP dự kiến 2 nhóm vấn đề: tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND TP đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; Chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của Thành phố.

"Đây là những nội dung, lĩnh vực quan trọng, cấp thiết, liên quan đến phát triển Thủ đô và đảm bảo chất lượng cuộc sống của Nhân dân, được phản ánh qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua giám sát và đề xuất của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND TP.

Đây cũng là hoạt động giám sát nhằm tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy", Chủ tịch HĐND TP khẳng định.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, một trong số hoạt động giám sát quan trọng là thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo Quy định số 96 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Kế hoạch và triển khai các bước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

"Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu HĐND TP; Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực tiễn theo dõi, giám sát, đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu đối với các chức danh do HĐND TP bầu theo quy định...", Chủ tịch HĐND TP đề nghị.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh lãnh đạo, gồm Chủ tịch HĐND thành phố, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban của HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND thành phố và các Ủy viên UBND thành phố. Đây là lần thứ 3 HĐND TP Hà Nội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định. Trong hai đợt lấy phiếu tín nhiệm trước đó (năm 2013 và năm 2018), Chủ tịch HĐND thành phố đều là người nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất (91% và 98%).