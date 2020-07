Lấy bằng quốc tế thế nào khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp?

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết tháng 6/2020 đã có hơn 10,4 triệu người mắc COVID-19; hơn 507.000 người tử vong; 215 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc chủng mới của virus corona. Đó là lý do vì sao, chỉ nửa năm trước nhiều quốc gia ở Châu Âu, châu Mỹ từng là ước mơ của biết bao bạn trẻ thì nay lại khiến nhiều người rụt rè bởi không biết khi nào dịch bệnh mới được khống chế, đã thực sự an toàn hay không?

Các trường đại học trên toàn thế giới đang làm theo khuyến cáo từ chính phủ quốc gia đó cũng như lời khuyên từ Tổ chức Y tế Thế giới. Hầu hết các trường đều đang tạm đóng cửa để bảo vệ cộng đồng sinh viên, cũng như chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID -19.

Đối với các sinh viên đang theo học, trường cũng có kế hoạch giảng dạy để hỗ trợ sinh viên tiếp tục hoàn thành chương trình học hiện tại. Bao gồm việc điều chỉnh các tiêu chí đánh giá kết quả học tập, chuyển sang mô hình học tập trực tuyến hay tạo điều kiện làm việc từ xa cho đội ngũ giảng viên và nhân viên tại trường.

Du học bán phần hiện thực hóa giấc mơ ra nước ngoài học tập mùa dịch.

Theo nghiên cứu và báo cáo của tổ chức UNICEF, tính đến nửa đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới 98,5% học sinh. Một số khảo sát khác cho thấy tỷ lệ học sinh mong muốn đi du học giảm đáng kể và có xu hướng ngày càng giảm dần kể từ đầu tháng 3 trở lại đây.

Du học toàn phần không còn là lựa chọn duy nhất nữa, thay vào đó là du học bán phần trở thành hình thức học tập phù hợp nhất cả trong hoàn cảnh và đáp ứng nhu cầu hiện nay. Hiện thực hóa giấc mơ ra nước ngoài học tập, nhưng vẫn đảm bảo an toàn tối đa, bởi mô tuýp đào tạo đảm bảo sự chắc chắn về lộ trình, chi phí hấp dẫn cho du học sinh.

Nắm bắt vấn đề này, Viện Quản trị & Công nghệ FSB (ĐH FPT) cho ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với hình thức du học bán phần – DAS++ (Diploma of Advanced Studies).

Đó là chương trình du học theo mô hình chuyển tiếp 1+1 dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa trường sở tại và trường quốc tế hợp tác. Trong đó, học sinh sẽ học 2 giai đoạn bao gồm ở Việt Nam và trường liên kết. Sau khi hoàn thành chương trình ở Việt Nam sẽ chuyển tiếp hoàn thành giai đoạn 2 và nhận bằng Thạc sĩ trực tiếp từ các trường nước ngoài.

Với mục tiêu là tăng hiệu năng quản lý, thăng tiến trong nghề nghiệp và trang bị các kiến thức, phẩm chất cũng như các kỹ năng cần thiết để trở thành các nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao tầm cỡ quốc tế.

Chuyên gia cho rằng hình thức du học này vẫn đảm bảo được an toàn mùa dịch, tiết kiệm chi phí với lộ trình học chuẩn quốc tế. Sau khoảng thời gian học tập tại Việt Nam, sinh viên có thể an tâm chuyển tiếp sang nước ngoài mà không phải lo lắng mất thời gian trì hoãn do các trường đại học nước ngoài đóng cửa.