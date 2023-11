Lật thuyền chở 8 người giữa dòng lũ dữ, mẹ tử vong, con mất tích

(VTC News) -

Chiều 15/11, ông Tạ Dương Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hương Vinh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, địa phương xảy ra vụ lật ghe khiến một người chết và một người mất tích.

Trưa cùng ngày, 8 người đi trên cùng chiếc ghe di chuyển từ khu chung cư Hương Sơ sang phường Phú Hậu (TP Huế). Khi quay trở về đến đoạn ngập lụt thuộc phường Hương Vinh, chiếc ghe không may bị lật.

Thời điểm này, 6 người trên ghe bám vào những vật trên đường nên được cứu sống. Riêng hai mẹ con chị H.T.B (SN 1983) và N.T.H, cùng trú tại phường Hương Sơ bị lũ cuốn trôi.

Tình hình mưa lũ ở Thừa Thiên - Huế vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 15/11 nhiều trường hợp gặp nạn trong mưa lũ được người dân ứng cứu. (Ảnh minh họa)

Lực lượng chức năng cùng người dân đã thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Thi thể của chị H.T.B được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện lực lượng chức năng vẫn triển khai công tác tìm kiếm H.

Cùng ngày lực lượng công an địa phương cũng ứng cứu 6 trường hợp bị lật thuyền. Trong đó có 6 người đều là chị em một nhà. 6 người này thuê một chiếc thuyền vượt lũ để trở về nhà ở thôn Kim Đôi (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền). Tuy nhiên, khi đi ngang khu vực nhà văn hoá xã Quảng Thành gặp nước chảy mạnh và thuyền lật úp. Rất may, lực lượng chức năng phản ứng nhanh và cứu kịp thời.

Tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Từ đêm 14/11 đến thời điểm hiện tại khá nhiều trường hợp gặp nạn trong mưa lũ được lực lượng công an ứng cứu kịp thời.

Hôm nay, Công an phường An Cựu (TP Huế) lội nước đẩy thuyền để đưa cụ già 90 tuổi trú 296 đường Phan Chu Trinh (TP Huế) bị "mắc kẹt" trong ngôi nhà bị ngập đến nơi an toàn. Buổi sáng, Công an phường An Cựu cũng hỗ trợ một sản phụ trở dạ lúc trời mưa lũ nhưng nhà bị ngập để đưa đến cơ sở y tế sinh con.

Công an thị xã Hương Trà cũng phối hợp với quần chúng nhân dân kịp thời cứu 2 vợ chồng bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt lở do mưa lũ ở xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà).

Lực lượng chức năng phá tường giải cứu vợ chồng ông Minh bị vùi lấp trong đất sau vụ sạt lở

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thừa Thiên - Huế, trong hơn 6 giờ qua (từ 7h - 13h15) ở Thừa Thiên - Huế mưa to, có nơi rất to.

Trong 6 giờ tới, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục mưa vừa, mưa to, nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, thị xã Hương Trà, Hương Thuỷ, Phú Lộc, TP Huế. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng kéo dài tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.