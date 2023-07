Lập kỳ tích ở World Cup nữ 2023, đội tuyển Philippines được AFC, FIFA khen ngợi

(VTC News) -

Chiến thắng của đội tuyển Philippines trước New Zealand gây tiếng vang ở World Cup nữ 2023. Đây là trận thắng đầu tiên của đội bóng Đông Nam Á ở đấu trường lớn nhất thế giới, ngay ở lần đầu tiên tham dự giải.

Đội ngũ truyền thông của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dành lời chúc mừng cho đội tuyển nữ Philippines, đồng thời so sánh kỳ tích này giống như việc con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng của Neil Amstrong.

"Một bước nhỏ của Serina Bolden, một bước nhảy khổng lồ cho một đất nước. Khoảnh khắc lịch sử của đội tuyển Philippines chính là bước chân Neil Armstrong", đội ngũ của AFC viết trên mạng xã hội.

New Zealand 0-1 Philippines.

Trong khi đó FIFA dành lời khen đặc biệt cho Sarina Bolden. Cô là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu với pha đánh đầu ở phút 24.

"Sarina Bolden đã khắc tên mình vào lịch sử sau khi Philippines giành chiến thắng 1-0 trước đồng chủ nhà New Zealand. Đội tuyển Philippines làm choáng váng sân vận động Wellington chật kín khi ghi bàn mở tỉ số ở phút 24. Đó là bàn thắng đầu tiên của một đội bóng tân binh tại World Cup 2023", FIFA viết trong bài tổng hợp trận đấu.

Trang mạng xã hội của LĐBĐ thế giới đăng nhiều bài viết ca ngợi Bolden và đội tuyển nữ Philippines: "Sarina Bolden đã làm được nhiều thứ hơn cả việc ghi bàn hôm nay. Cô ấy đã tạo nên lịch sử, mang về chiến thắng đầu tiên của Philipines ở World Cup và là tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay. Hoan hô Sarina".

Bolden nhận lời khen từ FIFA và AFC.

Với chiến thắng này, đội tuyển Philippines mở toang cơ hội giành quyền vào vòng knock-out. Đội tuyển Đông Nam Á có 3 điểm như New Zealand nhưng đứng sau do kém hiệu số bàn thắng-bàn thua. Ở lượt cuối, đội tuyển Philippines gặp đội cuối bảng Na Uy, trong khi New Zealand chạm trán Thụy Sỹ.

Nếu thắng, đội tuyển Philippines chắc chắn đi tiếp. Trong trường hợp trận đấu có tỉ số hòa, đại diện Đông Nam Á phải chờ kết quả có lợi từ trận đấu cùng giờ. Nếu thất bại trước Na Uy, đội tuyển Philippines chắc chắn bị loại.

Hai trận đấu cuối của bảng A sẽ diễn ra cùng giờ, lúc 14h ngày 30/7.

Văn Hải