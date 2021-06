Lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được hỗ trợ từ tháng 7

(VTC News) -

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngay trong đầu tháng 7 sẽ triển khai hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bới dịch COVID-19 với tiêu chí tiêu chí là điều kiện đơn giản nhất, thủ tục đơn giản nhất và làm sao để người lao động và doanh nghiệp tiếp cận được nhanh nhất gói hỗ trợ, đặc biệt là tăng cường hỗ trợ trực tiếp tiền mặt.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát đến nay, có khoảng 9,1 triệu người lao động bị tác động trong đó có 540.000 người rơi vào tình trạng mất việc làm, 21% lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng. Đặc biệt, các khu công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, nhất là Bắc Giang và Bắc Ninh bị ảnh hưởng rất lớn.

Riêng Bắc Giang có 120.000 người lao động bị ảnh hưởng, trong đó có 4 khu công nghiệp, khu chế xuất đã phải tạm thời đóng cửa. Hàng nghìn lao động trong các khu công nghiệp Bắc Giang sau khi cách ly, chữa trị được đưa về các địa phương. Tỉnh Bắc Ninh có khoảng 40.000 người lao động bị ảnh hưởng.

Tỉnh Bình Dương, TP.HCM có hơn 3,8 triệu lao động, trong đó có khoảng hơn 20.000 lao động đang thực hiện giãn cách. Dịch bệnh có nguy cơ lan rộng các khu công nghiệp, chế xuất rất dễ xảy ra hiện tượng đứt gẫy sản xuất. Lao động ở các khu công nghiệp, lao động tự do không có hợp đồng lao động khó có thể chống chịu trong thời gian dài. Hiện các địa phương đang tìm mọi giải pháp ngăn chặn dịch tấn công vào các khu công nghiệp.

Đối tượng lao động tự do cũng sẽ được hưởng hỗ trợ từ gói này.

Trước tình hình này, Chính phủ cũng đã báo cáo Bộ Chính trị, tiến hành tổng kết Nghị quyết 42 và các chính sách hỗ trợ, hiện đang hoàn thiện và sẽ sớm tổng kết. Hiện, việc cần làm ngay là khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: “Chính sách hỗ trợ lần này chỉ tập trung chủ yếu, đi thẳng vào hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động với khoảng 12 nhóm chính sách khác nhau bằng ngân sách nhà nước. Chính sách này rút kinh nghiệm từ quá trình chúng ta triển khai với những chính sách rất cụ thể, thiết thực với tiêu chí là điều kiện đơn giản nhất, thủ tục đơn giản nhất và làm sao để người ta tiếp cận được nhanh nhất và tăng cường hỗ trợ trực tiếp tiền mặt".

Rút kinh nghiệm từ các đợt hỗ trợ trước, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm, gói chính sách mới sẽ bảo đảm chính sách phủ kín được những người cần hỗ trợ, trong đó bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ là lao động tự do: “Đối với lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động, Chính phủ cũng quyết định giao đích danh cho các địa phương trực tiếp triển khai gói. Chính phủ đưa sàn thấp nhất, như tối thiểu một tháng phải hỗ trợ bao nhiêu tiền, trên sàn đó do các địa phương quyết định. Bởi chúng ta rút kinh nghiệm từ thực tiễn, đây là đối tượng hiện nay bị ảnh hưởng lớn nhất nhưng cũng khó hỗ trợ nhất nhưng ko hỗ trợ đối tượng này thì không ổn. Chúng tôi cố gắng chậm nhất trong ngày mai ban hành nghị quyết và ban hành quyết định ban hành để triển khai chính sách, đầu tháng 7 sẽ họp triển khai trên quy mô toàn quốc, phân công các cơ quan chuyên môn trực tiếp triển khai”.