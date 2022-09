Lào Cai: Trộm 200 triệu đồng trong cốp xe để mở cửa hàng sửa chữa ô tô

(VTC News) -

Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đinh Văn Đoàn (SN 1988, trú tại thôn Tiến Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 27/12/2021, Công an huyện Bảo Thắng đã nhận được đơn trình báo của chị N. (trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) về việc bị kẻ gian trộm cắp trong cốp xe gắn máy 1 ví giả da, bên trong có 125 triệu đồng, nhiều thẻ cào của nhà mạng Viettel trị giá hơn 100 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.

Đinh Văn Đoàn tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Qua điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp kể trên là Đinh Văn Đoàn (là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản) nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 8/9, cơ quan Công an đã phát hiện Đinh Văn Đoàn khi Đoàn đang lẩn trốn tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Ngày 9/9, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp cùng Công an TP Yên Bái tổ chức vây bắt thành công đối tượng Đinh Văn Đoàn và di lý đối tượng về Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, để điều tra theo quy định.

Tại cơ quan Công an, Đinh Văn Đoàn đã nhận tội và bước đầu khai nhận do muốn mở cơ sở chăm sóc, sửa chữa ôtô nhưng không có tiền nên Đoàn đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 6h ngày 27/12/2021, Đoàn từ phường Bình Minh, TP Lào Cai điều khiển xe máy xuống khu vực trường mầm non thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng phát hiện chị T.T.N sau khi mua đồ ăn sáng, chị T.T.N để ví trong cốp xe máy và quên chưa khóa cốp.

Lợi dụng sơ hở của chị N., Đoàn đã mở cốp xe lấy đi chiếc ví, rồi bỏ trốn xuống TP Yên Bái.