Lần đầu tiên giải hạng Nhì được tường thuật trực tiếp trên truyền hình

Chiều 6/7, Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính của giải hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020 giữa VFF và thương hiệu On Sports đã diễn ra. Hệ sinh thái thể thao và giải trí On Sports chính thức trở thành Nhà tài trợ chính giải hạng Nhì quốc gia - Onsports 2020.

Bên cạnh đó, giải hạng Nhì năm nay tiếp tục được tài trợ bởi Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) - đơn vị trước đó được VFF giao quyền xây dựng hình ảnh giải đấu, truyền thông, quảng bá và khai thác thương quyền trong 04 năm (2019-2022).

Giải hạng Nhì Quốc gia 2020 cũng có các đơn vị tài trợ đồng hành gồm: VTV Cab, Onme, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). Đây là lần đầu tiên, giải hạng Nhì Quốc gia được phát trên sóng truyền hình. Giải hứa hẹn sẽ rất ấp dẫn với sự xuất hiện của nhiều gương mặt giàu tham vọng.

Lễ công bố nhà tài trợ giải hạng Nhì Quốc gia.

Bảng A có các đội Phú Thọ FC, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Phù Đổng, PVF, Trẻ SHB Đà Nẵng. Bảng B có Bình Thuận, Công An Nhân Dân, Đồng nai, Gia Định, Tiền Giang, Trẻ TP.HCM, Triệu Minh, Vĩnh Long.

Các đội sẽ đá vòng tròn theo thể thức lượt đi và lượt về (sân khách và sân nhà) để tính điểm, xếp hạng. Hai đội có thứ hạng cao nhất tại mỗi bảng sẽ tham dự VCK. Các đội có điểm, chỉ số phụ thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống hạng.

Tại VCK, 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp đấu (nhất bảng A gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A). Hai đội thắng ở hai cặp đấu trên sẽ giành suất thăng hạng, hai đội thua sẽ so tài để chọn suất lên hạng còn lại.

Các trận đấu thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, sau thời gian chính thức (90 phút) mà có kết quả hòa, hai đội sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội thắng.

Lượt đi vòng loại diễn ra từ ngày 10/7 đến 3/8, còn lượt về diễn ra từ 15/8 đến 8/9. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 13-16/9.

Giải hạng Nhì Quốc gia - On Sports sẽ có nhiều trận đấu được tường thuật trực tiếp, do Next Media và On Sports thực hiện. Các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp trên kênh YouTube và trang Fanpage của VFF, Onsports và Next Sports chuyên biệt về thể thao.