Làm lây lan dịch COVID-19, nam tiếp viên Vietnam Airlines bị truy tố

(VTC News) -

Tối 25/3, thông tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can D.T.H. (28 tuổi, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, là bệnh nhân 1342) về tội "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 14/11/2020, H. đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, H. không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác.

Nam tiếp viên Vietnam Airlines về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. (Hình minh hoạ)

Sau đó, H. không tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà nên lây bệnh cho 3 người khác là bệnh nhân 1347 (28 tuổi, nam giáo viên tiếng Anh), bệnh nhân 1349 (28 tuổi, nữ học viên của bệnh nhân 1347) và bệnh nhân 1348 (14 tháng tuổi).

Quá trình điều tra ban đầu, Công an TP.HCM xác định H. có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vì vậy, Công an TP.HCM báo cáo Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), đồng thời báo cáo lãnh đạo thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Được biết, tổng thiệt hại vật chất vụ án là 4,4 tỷ đồng, thiệt hại phi vật chất là ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người tại TP.HCM.