Nam tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19, gây thiệt hại gần 4,5 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu (28 tuổi, BN1342, nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines) về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM tại buổi họp báo ngày 3/12/2020. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Trước đó, ngày 14/11/2020, Dương Tấn Hậu đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được cách ly theo quy định. Tuy nhiên, Dương Tấn Hậu không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác.

Sau đó, Hậu không tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà nên lây bệnh cho 3 người khác là BN1347 (28 tuổi, nam giáo viên tiếng Anh), BN1349 (28 tuổi, nữ học viên của BN1347) và BN1348 (14 tháng tuổi).

Ngày 11/1/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Tấn Hậu

Đến ngày 26/1, Sở Y tế TP.HCM xác định thiệt hại do Dương Tấn Hậu làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng là gần 2,8 tỉ đồng gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2.

Ngày 20/1, Cơ quan điều tra có công văn gửi UBND TP.HCM và các quận, huyện đề nghị xác định tổng chi phí sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân dương tính có liên quan đến vụ án. Kết quả xác định thiệt hại vật chất đến nay là gần 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, vụ việc còn gây thiệt hại phi vật chất, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn TP.HCM gồm 861 người cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan điều tra đề nghị xử phạt hành chính đối với trạm trưởng Trạm y tế phường 2 (quận Tân Bình) về hành vi không tổ chức cách ly đối với Hậu theo đúng quy định.