Nam thanh niên đầu trần, lái xe máy bằng chân ở Đồng Nai bị xử phạt

(VTC News) -

Ngày 18/10, thông tin từ Công an Đồng Nai, Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử phạt hành chính L.Q.C. (SN 2005, thường trú tổ 28 KP4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh L.Q.C. lái xe bằng chân gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, 13/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên không đội nón bảo hiểm, dùng chân lái xe máy trên quốc lộ 1A (thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định L.Q.C (người lái xe) và L.Đ.H. (người ngồi phía sau xe) nên đã triệu tập đến trụ sở làm việc. Tại Cơ quan công an, C. thừa nhận là người lái xe máy trong đoạn clip nói trên, thời gian vi phạm khoảng tháng 5/2023.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với L.C.Q. với các hành vi “Điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm”, “Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm”, “Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên”, “Không có giấy chứng nhận đăng ký xe và dùng chân lái xe mô tô”.

Đồng thời, Công an Đồng Nai cũng xử phạt hành chính đối với người giao xe cho người không đủ tuổi, tạm giữ phương tiện 7 ngày và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 14/10, Đội CSGT-TT Công an TP Biên Hoà cũng đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Văn Tâm (2005, ngụ Phường Long Bình, TP Biên Hoà) về hành vi “Dùng chân điều khiển xe máy”.

Tại Cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua test nhanh ma tuý, Công an TP Biên Hoà xác định, Tâm dương tính với chất ma tuý.

Liên quan hành vi "Dùng chân điều khiển xe máy", Đội CSGT- TT Công an TP Biên Hoà đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng (gồm các lỗi là điều khiển xe mô tô không đội nón bảo hiểm phạt 500.000, không giấy phép lái xe phạt 1.500.000 và dùng chân điều khiển xe mô tô phạt 7.000.000 đồng).