Lái xe khi say xỉn, Giám đốc Sở TT-TT Đắk Nông bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Ngày 31/3, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cuộc họp, kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Văn Thương - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT), liên quan đến vi phạm giao thông, bị xử phạt hành chính trước đó.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông thông tin, tại cuộc họp, ông Thương nói rằng thời điểm đó ông đang về quê ở TP Quảng Ngãi đón Tết và có nhậu ở nhà với bạn. Sau đó, người nhà muốn đi lấy hoa về cúng mà trời lại mưa, không có ai chở đi nên ông đã chở đi. Trong lúc đi thì bị công an phát hiện và lập biên bản vi phạm giao thông.

Còn về việc ông Thương khai với công an mình làm ngành nghề tự do, ông Thương giải thích rằng thời điểm kiểm tra công an không hỏi rõ. Ông Thương báo cáo rằng bằng lái xe của ông bị mất.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Thương cũng đã nhận lỗi vi phạm của bản thân.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, vi phạm của ông Thương đã đến mức thi hành kỷ luật, song xét đóng góp của ông đối với địa phương, tinh thần chấp hành các quy định của pháp luật nên quyết định kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Thương.

Trước đó, Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã quyết định hạ bậc thi đua đối với ông Trần Văn Thương từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống hoàn thành nhiệm vụ.

Như VTC News đưa tin, khoảng 22h15 ngày 19/1, tại đường Phan Bội Châu (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), cảnh sát giao thông TP Quảng Ngãi đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Trần Văn Thương điều khiển ô tô BKS 48A 082.17.

Công an xác định ông Thương điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,804 mg/lít khí thở và không có giấy phép lái xe.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Thương tổng cộng 46 triệu đồng vì 2 lỗi trên.

