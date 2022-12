Tổng Giám đốc Bệnh viện FV bị tố say xỉn, đánh bảo vệ

Ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, quê Bình Dương, bảo vệ nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) cho biết, ông đã có đơn gửi Công an phường Thảo Điền và sẽ gửi đơn đến Công an TP Thủ Đức, Công an TP.HCM.

Ông Hùng tố cáo ông J.M.G. - Tổng Giám đốc Bệnh viện FV (TP.HCM) say xỉn và hành hung mình. Ông Hùng đang nằm viện để theo dõi sức khoẻ.

Camera an ninh ghi lại cảnh ông J.M.G. đã có hành động mạnh tay với người bảo vệ. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đơn tố cáo của ông Hùng, 23h35 ngày 2/12 ông trực bảo vệ ở ngôi nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng. Lúc này, 2 người đàn ông ngoại quốc nồng nặc rượu bia, có dấu hiệu say xỉn bước xuống từ ô tô.

2 người muốn vào ngôi nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng tìm bạn. Ông Hùng giải thích, đây là nhà riêng, không có bạn của 2 ông trong nhà. Nhưng một trong 2 người đàn ông ngoại quốc la hét, kích động…

Ông Hùng viết trong đơn: "Tôi né ra xa 30 - 40m phía nhà hàng xóm đối diện để giữ an toàn. Tuy nhiên ông ta vẫn cương quyết đòi vào trong nhà và tiến về phía tôi đang đứng. Ông ta tấn công tôi làm đứt nhiều khuy nút. Ông ta dùng cánh tay táng mạnh vào gáy làm tôi choáng và chóng mặt, đứng không vững. Tiếp đó, ông ta kẹp cổ lôi về chốt bảo vệ toà nhà tôi trực. Vị trí này không có camera. Ông ta bóp cổ và đánh tôi thêm 2 - 3 cái vào gáy…”.

Ông Hùng đang nằm theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: T.L)

Sự việc chỉ dừng lại khi hàng xóm và chủ ngôi nhà xuất hiện can ngăn.

Lực lượng Công an phường có mặt, người đàn ông ngoại quốc vẫn lớn tiếng. Trước tình hình trên, Công an phường đã áp giải người đàn ông trên về trụ sở và mời những người liên quan về giải quyết.

Nhận diện người hành hung mình là ông J.M.G. - Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, ông Hùng đã làm đơn tố cáo.

Nguồn tin cho hay, Công an phường Thảo Điền đã nhận đơn tố cáo của ông Hùng. Do vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên công an địa phương báo cáo lên cấp trên để xử lý.

Nguồn tin này nói thêm, trong tối 2/12 có nhận tin báo của người dân về vụ ẩu đả xảy ra tại hẻm 216 đường Nguyễn Văn Hưởng nên tổ công tác Công an phường xuống hiện trường giải quyết.

Khi nghe các bên liên quan trình báo về việc ẩu đả, phía Công an phường mời tất cả về trụ sở, yêu cầu ghi tường trình lại vụ việc.