Lại phát hiện nam sinh lớp 9 làm giả văn bản của UBND tỉnh để được nghỉ học

(VTC News) -

Sáng 20/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định được đối tượng làm giả mạo văn bản của UBND tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Đó là một học sinh lớp 9, trú huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Lực lượng công an đang làm việc với các học sinh về vụ việc.

Chiều 18/2, trên mạng xã hội truyền tải văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp ký về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 19/2 để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay khi văn bản được phát tán đã gây nhiễu loạn thông tin, khiến nhiều phụ huynh, giáo viên lúng túng, người dân trên địa bàn hoang mang. UBND tỉnh Lâm Đồng xác định đây là văn bản giả mạo và phát đi thông báo khẩn để cảnh báo người dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 19/2, lực lượng An ninh mạng (thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng) xác định đối tượng làm ra văn bản giả mạo này là T.T.H. (SN2006, là học sinh lớp 9, trú tại huyện Lâm Hà). Liên quan đến vụ việc còn có trên 20 học sinh khác trên địa bàn, trong đó có B.V.N.H. (SN2006, học sinh lớp 9).

T.T.H. và B.V.N.H. là bạn bè với nhau, vì “muốn” được nghỉ học nên B.V.N.H. đã “thách thức” T.T.H. làm giả văn bản của UBND tỉnh. T.Th.H lên mạng Internet tìm kiếm và tải về hình ảnh văn bản gốc số 781, ngày 02/02/2021 do UBND tỉnh ban hành về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau đó người này dùng công cụ photoshop chỉnh sửa lại các mốc thời gian rồi gửi hình ảnh văn bản giả mạo này cho B.V.N.H.

Tiếp đó, văn bản này phát tán trên mạng xã hội đến nhiều người khác và lan truyền rộng trên không gian mạng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ tất cả các trường hợp có liên quan đến vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.