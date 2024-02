Kỹ thuật tạo khoang đúng với kích cỡ túi ngực trong nâng ngực

(VTC News) -

Lựa chọn size (kích cỡ) túi ngực phù hợp là mối quan tâm hàng đầu của chị em khi lựa chọn nâng ngực. Một trong những yếu tố mang lại sự thành công của ca phẫu thuật cả về thẩm mỹ và ổn định lâu dài chính là lựa chọn size túi ngực phù hợp với cấu trúc giải phẫu và hài hòa với hình dáng của từng cơ thể.

Dưới đây là chia sẻ của Ths.Bs Hồ Cao Vũ về cách lựa chọn size túi ngực và hậu quả khi lựa chọn size túi ngực không phù hợp, bác sĩ hiện đang công tác tại khoa ngoại bệnh viện Chợ Rẫy, thực hiện hơn 1000 ca phẫu thuật nâng ngực mỗi năm bằng dao siêu âm Ultrasonic surgical scalpel.

Kỹ thuật tạo hình khoang chính xác bằng dao siêu âm

Dao siêu âm Ultrasonic surgical scalpel với chức năng đốt – hàn – cắt cầm máu tốt, không làm tổn thương mô trong lần sử dụng đầu tiên mang lại hiệu quả tối ưu, kết hợp với phương pháp phẫu tích điểm bằng mắt thường hoặc màn hình nội soi giúp quá trình tạo hình khoang đặt túi chính xác từng milimet.

Ngoài ra, kinh nghiệm thực hiện nhiều ca phẫu thuật xử lý biến chứng giúp bác sĩ thao tác nhanh chóng, chính xác, giúp chị em khắc phục biến chứng đặt size túi quá to, đồng thời hạn chế thấp nhất nguy cơ tái phát sau phẫu thuật.

Vì sao cần lựa chọn size túi ngực phù hợp với cấu trúc giải phẫu

Có thể ví dụ khi đặt túi ngực vào khoang cũng giống như khi bơm khí vào bong bóng có thể tích cố định. Trường hợp bơm quá căng, sờ vào sẽ có phản lực và bong bóng rất cứng, tương tự khi size túi ngực quá lớn so với khoang đặt túi hẹp dẫn đến tình trạng mà Bs Vũ gọi là giả bao xơ, co thắt bao xơ (ngực cứng ngay sau khi đặt túi), đồng thời qua thời gian có thể dẫn đến vỡ túi ngực tại các nếp gấp do túi bị bó lại.

Trường hợp bơm vừa với thể tích quy định của bong bóng, khi sờ vào bong bóng mềm mại và giảm thiểu nguy cơ vỡ túi qua thời gian.

Mỗi người có cấu trúc giải phẫu khác nhau, chính vì thế size túi ngực được lựa chọn cần phù hợp và kỹ thuật tạo khoang đặt túi của bác sĩ phải tuân theo các cột mốc quy định trong giải phẫu, nếu vượt quá sẽ dẫn đến những biến chứng sớm và biến chứng muộn như thông khe, tụt túi, giả bao xơ, co thắt bao xơ…

Hậu quả khi chọn size túi ngực không phù hợp

Đa phần chị em lựa chọn size túi ngực theo hình mẫu mình mong muốn hơn là nhìn vào thể trạng hiện tại của mình. Nếu bác sĩ không tư vấn dựa vào cấu trúc giải phẫu mà đi theo mong muốn của khách hàng sẽ dẫn đến một số hậu quả thường gặp như sau:

Thông khe: Mỗi người có cấu trúc xương lồng ngực khác nhau như lồng ngực lồi ở giữa (lồng ngực có hình dạng ức gà), lồng ngực lõm ở giữa, cân bằng. Chính vì thế kỹ thuật tạo khoang đặt túi cần chính xác từng cột mốc giải phẫu đảm bảo túi ngực nằm đúng vị trí đã định vị qua đường vẽ truớc phẫu thuật.

Đặc biệt với chị em có cấu trúc lồng ngực lõm có nguy cơ thông khe cao, tư thế nằm túi ngực đổ về phía trong, nếu tạo khoang quá sát với mục đích tạo khe ngực, hoặc khoang to rộng nhiều so với túi, sẽ dẫn đến tình trạng túi ngực gây áp lực vào cực trong, qua thời gian dẫn đến biến chứng thông khe.

Với kỹ thuật tạo khoang bằng phương pháp phẫu tích điểm kết hợp Dual Plane có chuyển mặt phẳng khoang giúp phẫu thuật viên hạn chế biến chứng như trên.

Tụt túi: Tụt túi là biến chứng muộn thông thường xảy ra 1 năm sau nâng ngực. Dấu hiệu nhận biết tụt túi: Túi ngực dịch chuyển xuống dưới nếp lằn dưới vú, núm vú cao bất thường hoặc hướng lên trên báo hiệu túi ngực đã di chuyển, cực trên ngày càng xẹp và cực dưới đầy, chiều dài cực dưới dài hơn cực trên gây mất cân xứng bầu ngực.

Một trong những nguyên nhân gây tụt túi là đặt size túi ngực lớn tạo áp lực xuống cực dưới, đồng thời do kỹ thuật tạo khoang đặt túi của phẫu thuật viên không chính xác, vị trí đặt sai mặt phẳng và nếu cực dưới khoang đặt túi không tạo hình đúng cách nó có thể bị thay đổi dưới sức nặng và áp lực từ túi ngực kích thước lớn, khiến túi độn bị rơi xuống.

Với phương pháp phẫu tích mù bằng đường nách (Blunt Dissection) sẽ không tạo hình cực dưới bằng kỹ thuật Dual Plane và tạo hình khoang đặt túi chính xác so với phương pháp phẫu tích điểm.

Giả bao xơ, co thắt bao xơ (ngực cứng ngay sau phẫu thuật)

Đây là biến chứng thường gặp nhiều ngay sau phẫu thuật nhưng nhiều chị em không hay biết. Biểu hiện rất dễ nhận biết vòng 1 cứng ngay sau phẫu thuật và không mềm, ngực cứng hơn qua thời gian.

Nguyên nhân do đặt túi không phù hợp với kích thước khoang dẫn đến túi ngực bị bó tạo nên áp lực làm cho ngực cứng, đa phần do kỹ thuật tạo khoang đặt túi không chính xác. Chính vì thế cần lựa chọn size túi ngực phù hợp và tạo khoang đặt túi đúng với kích thước size túi tạo sự mềm mại cho vòng 1 ngay sau khi đặt túi.

Hạ size túi ngực phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Với những khách hàng đặt size túi ngực kích thước lớn, sau khi gặp biến chứng đa phần có mong muốn tháo túi không đặt lại hoặc hạ size. Với phương án tháo túi không đặt lại tùy vào cơ địa co giãn của da, thời gian đặt túi ngực quá dài sẽ ảnh hưởng đến kích thước vòng 1 sau tháo túi có thể hoặc không thể trở về trạng thái ban đầu trước khi đặt túi.

Với trường hợp hạ size túi ngực, bác sĩ phải đánh giá dựa trên tình trạng hiện tại, mong muốn của khách hàng, trong lúc phẫu thuật kiểm tra tình trạng khoang đặt túi để có thể quyết định chọn size túi phù hợp.

Nhiều trường hợp khoang đặt túi quá rộng, phẫu thuật không thể tạo hình lại khoang nhỏ so với mong muốn của khách hàng. Chính vì thế chị em khi quyết định hạ size túi ngực cần lắng nghe theo tư vấn của bác sĩ dựa theo tình trạng hiện tại của mình để đạt kết quả thẩm mỹ tối ưu.

Nhược điểm tạo khoang bằng phương pháp phẫu tích mù trong nâng ngực

Phương pháp phẫu tích mù (Blunt Dissection) nâng ngực bằng đường nách và sử dụng dao đốt điện thường có một số nhược điểm như sau: Thường dẫn đến nguy cơ chảy máu cao, chấn thương mô, tiết dịch nhiều trong khoang ngực và khó áp dụng tốt được kỹ thuật Dual Plane, khó khăn trong quá trình phẫu thuật tạo hình cực trong - ngoài được chính xác, hầu như không thể xử lý các biến chứng như bao xơ, thông khe, tụt túi, giả bao xơ và co thắt bao xơ….

Xu hướng đặt size túi ngực nhỏ

Đa số các bạn trẻ hiện nay có sở thích ngực vừa vặn với cơ thể, tự nhiên và mềm mại hơn là vòng 1 kích thước lớn, đồ sộ. Lối sống lành mạnh, tập luyện thể thao, gu thời trang cut-out khoe đường cong cơ thể ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn túi ngực của giới trẻ.

Ngoài ra đặt size túi nhỏ, tạo hình khoang phù hợp giúp hạn chế những biến chứng sau thẩm mỹ. Ứng dụng dao mổ siêu âm Ultrasonic surgical scalpel mang lại nhiều giá trị trong phẫu thuật nâng ngực như mức độ chính xác cao trong quá trình tạo khoang, lành thương nhanh, xuất viện sau 8 tiếng, không cần thiết uống thuốc giảm đau và kháng sinh sau mổ, hạn chế biến chứng.

Ths.Bs Hồ Cao Vũ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, hơn 10 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ và tạo hình sử dụng dao Ultrasonic surgical scaple đã có nhiều kinh nghiệm sửa các ca ngực hư - lệch, ngực lộ túi, vỡ túi, bao xơ cấp độ nặng 3,4... Năm 2010 bác sĩ Vũ đã trải qua khóa đào tạo trực tiếp tại khoa phẫu thuật tạo hình của MD Aderson Cancer Center Hospital, Houston, Texas, USA; Giáo sư David Chang là người hướng dẫn trực tiếp. Fanpage: https://www.facebook.com/bshocaovu Website: https://tuvanthammytaohinh.vn/ Hotline: 0911413443