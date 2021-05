Kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

(VTC News) -

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai vừa thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kì 2015 - 2020; đồng thời công bố quyết định kỷ luật khiển trách Đại tá Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai do có nhiều vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, vi phạm các quy định của Đảng và Bộ Công an.

Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, ngày 16/4/2021, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai có Kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai và các cá nhân có liên quan, trong đó có ông Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ông Phạm Văn Chuẩn đã nghỉ hưu theo chế độ vào năm 2020.

Theo kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã vi phạm quy định của Đảng và Thông tư số 55 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định phân công trách nhiệm giữa công an các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy chưa chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, vi phạm Quy định 30 (ngày 26/7/2016) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Buông lỏng lãnh đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc: Không thảo luận, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền như chủ trương, biện pháp điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm, kéo dài. Ban Thường vụ Đảng ủy còn không kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo việc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố...

Với những khuyết điểm, vi phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020 và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân có liên quan.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chấp hành nghiêm thông báo kết luận kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm qua kiểm tra.

Việc kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Gia Lai được thực hiện theo chỉ đạo của UBKT Trung ương tại kỳ họp thứ 46 (ngày 15-17/7/2020). Tại cuộc họp này UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn tỉnh.