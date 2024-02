Kinh tế Việt Nam: Những tín hiệu lạc quan từ đầu năm mới

Điểm sáng nổi bật ngay từ tháng đầu năm nay phải kể đến là sản xuất công nghiệp, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 19,3% so với cùng kỳ 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Cả nước có 13,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều tín hiệu lạc quan của kinh tế Việt Nam từ đầu năm mới 2024 (Ảnh minh họa: KT)

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2024 ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ 2023. Điểm đáng chú ý là vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng đầu năm nay ước đạt 31,1 nghìn tỷ đồng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Về đầu tư tư nhân đã có sự cải thiện rất đáng kể, đó là phần cầu rất quan trọng của nền kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công cũng gia tăng cũng là điểm sáng, giúp tăng cầu đầu tư, tăng cầu của Chính phủ. Đây là điểm sáng cần chú ý để thấy rằng, có những yếu tố để chúng ta kỳ vọng vào năm 2024 tốt đẹp hơn”, TS. Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế nhận định.

Gần đây, các tổ chức quốc tế đã đưa ra nhiều dự báo lạc quan về nền kinh tế Việt Nam năm 2024. Hầu hết các dự báo cho rằng, tăng trưởng của nước ta sẽ đạt trên 6%. Thậm chí có tổ chức tài chính đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,7%, mức tăng trưởng cao hơn cả chỉ tiêu Quốc hội Việt Nam đặt ra trong năm nay. Sự khởi đầu tốt đẹp với những tín hiệu tích cực trong những ngày đầu, tháng đầu của năm đã củng cố niềm tin của các tổ chức quốc tế vào sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam thời gian tới.