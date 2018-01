KIA Morning 2018 tại Malaysia: Giá bán siêu rẻ chỉ 282 triệu đồng

(VTC News) - KIA vừa giới thiệu mẫu xe giá rẻ Morning tại Malaysia với một phiên bản duy nhất là 1.2 EX với có giá bán 49.888 Ringgit tương đương 282 triệu đồng.

Tại Malaysia, KIA Morning được gọi bằng một cái tên khác là Picanto. Đây là KIA Morning thuộc thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới, được Kia công bố lần đầu tại Hàn Quốc vào đầu năm 2017.

Cũng trong lần ra mắt này, thương hiệu Hàn Quốc cũng công bố giá bán mẫu xe giá rẻ Morning 2018 với một phiên bản duy nhất là 1.2 EX với có giá bán 49.888 Ringgit tương đương 282 triệu đồng. Bên cạnh đó là 5 phiên bản màu sắc chọn lựa Trắng, Da cam, Bạc, Vàng, Xanh, ngoài ra KIA cũng giới thiệu thêm gói phụ kiện Novus.

Kia Morning 2018 đã ra mắt tại thị trường Malaysia với tên gọi "Picanto" với giá bán chưa đến 300 triệu đồng.

Kia Morning có kích thước tổng thể chiều dài 3.595mm, rộng 1.595mm và cao 1.485mm tương đương so với thế hệ trước. Tuy nhiên, chiếc xe thấp hơn 5mm và trục cơ sở dài hơn 15mm, tuy nhiên Kia vẫn cho biết khoảng đầu, vai và để chân của cả 2 hàng ghế trên Kia Morning 2018 đã lớn hơn hẳn. Do được sắp xếp hợp lý hơn, khoang hành lý trên xe đã tăng thể tích thêm 55 lít với tổng cộng là 255 lít. Do được sắp xếp hợp lý hơn, khoang hành lý trên xe đã tăng thể tích thêm 55 lít với tổng cộng là 255 lít.

Kia Morning 2018 tại Malaysia được trang bị động cơ cũ 1.2L Kappa II 4 xy lanh cho công suất 82 mã lực tại 6.000 vòng/ phú tvà mô men xoắn đạt 122 Nm tại 4.000 vòng/ phút kèm hộp số tự động 4 cấp.

KIA Morning 2018 tại Malaysia được trang bị động cơ cũ 1.2L Kappa II 4 xy lanh

Tổng quan, KIA Morning mới được nhận diện thông qua hệ thống đèn pha projecter mới và dải LED chạy ban ngày hình chữ U được sử dụng LED dải thay vì LED điểm như trước. Cùng với đó, lưới tản nhiệt hình "mũi hổ" cũng được mở rộng để để hài hòa hơn phần đầu xe.

Phía sau xe Kia Morning với đèn hậu trang bị dạng LED

Nội thất của xe được trang bị khá giống với mẫu KIA Rio bao gồm vô lăng 3 chấu tích hợp nút điều khiển, điều hoà tự động, nút bấm khởi động start/ stop, cửa sổ trời, kính chiếu hậu chống chói, sưởi ghế trước, thiết kế cần số mới, gập gương bằng điện, v.v... Ngoài ra điểm mới trên KIA Morning là màn hình cảm ứng thông tin giải trí 7 inch kết hợp với Apple CarPlay và hỗ trợ Android Auto.

Ngoài ra điểm mới trên KIA Morning là màn hình cảm ứng thông tin giải trí 7 inch kết hợp với Apple CarPlay và hỗ trợ Android Auto.

Kia Morning thế hệ mới có hệ thống khung và thân xe cứng cáp hơn, an toàn hơn nhờ sử dụng gấp đôi lượng thép cường lực, cụ thể hơn là 44%. Trang bị an toàn trên xe bao gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh và hệ thống ổn định thân xe.

Kết hợp cùng các thanh ổn định chống nghiêng cứng và tay lái nhạy hơn, chiếc xe đem tới cảm giác lái hứng khởi hơn. Ngoài ra, Kia cũng đã nâng cấp các biện pháp khử độ ồn và rung nhằm giúp người ngồi trong xe dễ chịu hơn.

Tại thị trường Việt Nam, KIA Morning vẫn là một trong những mẫu xe ăn khách nhất thị trường. Ở phân khúc xe giá rẻ, KIA Morning và Hyundai Grand i10 gần như thống trị. Tuy nhiên, năm kinh doanh 2017, KIA đang có mức giảm gần 30% tại Việt Nam.

