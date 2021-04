Khu soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất như chợ vỡ, khách kiệt sức chờ đợi

(VTC News) -

Những ngày qua, hình ảnh biển người chen chúc ở khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện tràn ngập khắp các trang mạng xã hội. Trên Facebook, nội dung này được cập nhập liên tục, kèm theo những lời than vãn của các chủ tài khoản - những hành khách bị "mắc kẹt" tại khu vực nói trên.

Không khác cái chợ vỡ!

Ghi nhận của PV VTC News từ ngày 15 - 19/4, khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghịt người. Dòng người rồng rắn xếp hàng từ chân thang máy vào tận cửa an ninh khiến người ta tưởng chừng đang làm thủ tục cho chuyến bay về quê ăn Tết - dịp cao điểm nhất trong năm. Song thực tế, thời điểm này hàng năm luôn được thống kê là mùa thưa khách nhất.

Giữa dòng người nhốn nháo, cảnh trẻ nhỏ gào khóc, người già thở dài thườn thượt, nhân viên gằn giọng... khiến khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này không khác gì chợ vỡ.

Hàng nghìn người rồng rắn xếp hàng chờ qua cửa an ninh tại khu soi chiếu sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngồi bệt dưới sàn, lọt thỏm trong biển người chen chúc, khuôn mặt cụ N.T.H. (74 tuổi; ngụ Quận 9, TP.HCM) lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cụ H. cho biết mình cùng con gái đón xe đến sân bay lúc trời còn chưa kịp sáng. Sau khi làm thủ tục check-in, 6h30 hai mẹ con bắt đầu xếp hàng ở khu soi chiếu, thế nhưng đến sát giờ bay (8h) vẫn chưa qua được cửa an ninh.

"Tôi đòi về rồi nhưng con gái tôi nó kêu ráng chút nữa, chứ mất công chờ hơn một tiếng rưỡi rồi. Tôi già cả, huyết áp cao, chen chúc giữa nghìn người thế này không chịu nổi, hơi người ngột ngạt làm khó thở. Ngồi bệt thế này thì cũng sợ xấu hổ, nhưng chân rã rời rồi không thể đứng nổi nữa", bà H. thở dài.

Cách đó không xa là tiếng trẻ em gào khóc ầm ĩ, dù là lối ưu tiên cho bà bầu và trẻ nhỏ nhưng chính lối này cũng không thoát khỏi tình trạng ùn tắc.

Tay xách đồ, tay còn lại bế con, chị N.T.H.A. (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang "vật lộn" dỗ cho con nín.

Chị A. cùng chồng và con trai (27 tháng tuổi) bay chuyến TP.HCM - Đà Lạt ngày 16/4 để vui chơi 2 ngày cuối tuần. Thế nhưng khi lên khu vực soi chiếu để đợi xếp hàng qua cửa an ninh, con trai chị không ngừng khóc do tiếng người cười nói quá ồn ào, không gian bí bức. Sau đó, gia đình chị được nhân viên hướng dẫn qua lối ưu tiên dành cho bà bầu và trẻ nhỏ.

Một hành khách cao tuổi mệt nhọc tựa tường ngồi nghỉ vì phải chờ đợi quá lâu.

Tuy nhiên, qua đến lối ưu tiên vẫn không thoát khỏi cảnh chờ đợi. Khi đến lượt gia đình chị qua cửa an ninh, do phần khai báo y tế cho em bé có vấn đề nên chị phải lùi lại phía sau giữ con, chờ chồng xuống dưới tầng trệt gặp hãng để xử lý trục trặc.

"Thời gian bay có 55 phút mà thời gian làm thủ tục tổng cộng gần 4 tiếng đồng hồ, tôi chưa bao giờ phải chờ đợi lâu ở sân bay như lần này. Ban đầu gia đình chúng tôi tính tự lái xe đi, nhưng muốn có nhiều thời gian chơi ở Đà Lạt hơn nên quyết định bay cho nhanh. Thế nhưng tình hình này thì nhanh hơn không thấy mà chỉ thấy mệt mỏi", chị A. phàn nàn.

Cũng trong trưa 16/4, hàng chục hành khách bay chuyến VN260 TP.HCM - Hà Nội phải liên tục "cầu cứu" nhân viên hỗ trợ. Các hành khách này cho biết họ đã xếp hàng gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa qua được cửa soi chiếu, trong khi đó giờ lên cửa máy bay của họ đã quá 10 phút.

Nhiều hành khách vì bức xúc do phải chờ đợi quá lâu đã lớn tiếng, yêu cầu nhân viên sân bay có lời giải đáp và có hướng xử lý thích hợp. Thế nhưng, dường như do quá áp lực vì bị hành khách đòi đối thoại liên tục, một số nhân viên đã có thái độ không mấy thiện cảm bằng những câu trả lời gằn giọng.

Chính vì vậy, cảnh nhốn nháo càng trở nên nghiêm trọng hơn, khu soi chiếu sân bay rơi vào tình trạng "thất thủ" chưa từng có.

Cục Hàng không nói gì?

Trước tình trạng ùn tắc tái diễn nhiều ngày và chưa có dấu hiệu giảm, trả lời báo chí, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã cử đoàn công tác vào sân bay Tân Sơn Nhất để tìm nguyên nhân và phương án xử lý.

Đánh giá sơ bộ, ông Thắng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc trầm trọng trong những ngày qua là do nhân viên an ninh soi chiếu áp dụng quy định kiểm tra trực quan ngẫu nhiên với 10% hành khách. Theo đó, cứ 10 người qua cửa an ninh thì sẽ chọn ngẫu nhiên 1 người để nhân viên an ninh trực tiếp dùng tay, mắt kiểm tra hành lý.

Việc kiểm tra trực quan ngẫu nhiên được các nhân viên an ninh thực hiện theo quy định quốc tế và phù hợp với yêu cầu tăng cường an ninh trước dịp 30/4 - 1/5. Song trước tình hình hiện tại, ông Thắng cho biết sẽ họp để lấy ý kiến và điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh, trong đó có khách du lịch cũng là một nguyên nhân dẫn đến ùn tắc tại sân bay thời điểm này. Cụ thể, ngày 14/4, khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đạt 64.000 người, ngày 15/4 là 77.000 người, ngày 17/4 tăng lên 80.000 người, đến ngày 18/4 thì tăng lên tới 85.000 người.