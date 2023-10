Không khí lạnh tiến gần biên giới, đêm nay miền Bắc chuyển lạnh, có nơi trời rét

(VTC News) -

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã tiến gần vùng biên giới phía Bắc nước ta. Hôm nay 20/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, một số nơi ở ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Dự báo đường đi của bão số 5.

Cũng theo cơ quan khí tượng, lúc 4h ngày 20/10, vị trí tâm bão số 5 trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Trong 24 giờ tới, bão số 5 trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ nhưng đã giảm cấp. Bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ chậm lại 5-10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 4h ngày 21/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) tiếp tục gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Từ 21/10, phía Bắc của Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Hôm nay, Đông Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Video: Dự báo thời tiết ngày 20/10.