Dự báo bão số 5 sẽ suy yếu và tan trên biển

(VTC News) -

Ảnh hưởng bão số 5, đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Lúc 10h ngày 19/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ tại miền Trung do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nếu như ngày 18/10, cơ quan khí tượng nhận định bão gây gió mạnh cho các tỉnh từ Quảng Nam trở ra ngoài Bắc thì theo diễn biến hướng di chuyển của cơn bão hiện nay, đến hết chiều 19/10, bão số 5 chủ yếu khu trú ở vịnh Bắc Bộ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. (Ảnh: VOV)

Ông Khiêm cho biết, bão số 5 đang di chuyển với cường độ mạnh ở đầu cấp 8 và tiếp tục duy trì cảnh báo khả năng mạnh lên ở cuối cấp 8, đầu cấp 9.

"Cần lưu ý từ sáng đến trưa chiều mai 20/10, khi có tương tác không khí lạnh đi lên phía bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ bão có thể đạt cuối cấp 8, đầu cấp 9. Phía Bắc vịnh Bắc Bộ nguy cơ cao xuất hiện dông lốc mạnh.

Đây là đợt này không khí lạnh khô nên cường độ bão số 5 sau thời điểm đó sẽ suy yếu nhanh", ông Khiêm nói.

Đường đi của bão số 5 lúc 10h ngày 19/10.

Cũng theo ông Khiêm, theo dự báo, khoảng sáng 21/10, bão số 5 sẽ tan trên biển. Đêm nay và ngày mai, khu vực đất liền, ven biển Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện tác động của hoàn lưu bão gây mưa. Tuy nhiên, tất cả tính toán, dự báo đến thời điểm hiện tại cho thấy, không có mưa quá lớn cho cơn bão này.

Khoảng sáng và trưa chiều 20/10, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, trong đó lưu ý đặc biệt gió ở Cát Bà, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, ven biển đất liền Quảng Ninh, Thái Bình có thể quan trắc được gió cấp 6, giật cấp 8.

"Sau 21/10, khi bão số 5 yếu và tan, trên vịnh Bắc Bộ vẫn còn gó mạnh cấp 6, cấp 7 do tác động của không khí lạnh", ông Khiêm lưu ý.

Dự báo về không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng 20/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với hoàn lưu bão số 5 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Dự báo thời tiết 19/10