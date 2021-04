Khởi tố vụ đua xe trên đường dẫn Cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

(VTC News) -

Sáng 18/4, Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng Phòng PC08 cho biết, vụ đua xe trái phép trên đường dẫn Cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Dây được người dân đưa clip lên mạng xã hội. PC08 đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh. Đến 17/4, đơn vị khởi tố vụ án đua xe trái phép trên cao tốc.

Công an xác định khu vực đua xe xảy ra tại Khu Công nghệ cao và đường dẫn vào cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây (địa bàn TP Thủ Đức).

Công an TP.HCM thông tin một số vụ án dư luận quan tâm trên địa bàn (Ảnh: TTBC TP.HCM).

Thượng tá Phương cho biết, hiện còn một số vụ việc đua xe đang được công an xác minh để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đây chưa từng khởi tố vụ án tương tự.

Trước đó, rạng sáng 19/3, đoạn gần đường Đỗ Xuân Hợp, qua địa bàn TP Thủ Đức xuất hiện hàng trăm "quái xế" đua xe.

Theo hình ảnh video ghi lại, đoàn "quái xế" hơn trăm chiếc đã chặn một đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến nhiều xe tải, xe khách phải xếp hàng nối đuôi nhau dài hàng cây số.

Hình ảnh lan truyền trên mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó các "quái xế" này thi nhau nẹt pô, phóng bạt mạng so kè tốc độ. Chừng 20 phút, họ mới giải tán đi nhiều hướng.

Vụ việc sau đó được Cục CSGT, Bộ Công an phối hợp cùng phòng CSGT Công an TP.HCM, Công an TP Thủ Đức vào cuộc, trích xuất hệ thống camera và mời nhiều người lên làm việc.