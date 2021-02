Xử lý loạt thanh thiếu niên đua xe, ‘làm xiếc’ trên đường phố Hải Phòng

(VTC News) -

Video: Thanh thiếu niên lạng lách, "đánh võng" trên đường phố Hải Phòng. (Nguồn: CA quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng)

Chiều 27/2, Chỉ huy Đội CSGT - Trật tự - Cơ động Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử lý một loạt thanh niên đi xe máy lạng lách trên nhiều tuyến phố nội thành.

Cụ thể, trong các đêm 30/1, 31/1, 11/2, 24/2 và 26/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ chống đua xe Công an quận Hồng Bàng phát hiện nhóm thanh thiếu niên (từ 14-20 tuổi) xăm trổ, nhuộm tóc nhiều màu, đi xe máy không gương, không biển kiểm soát, tập trung thành đoàn nẹt bô, rú ga, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, chạy xe bằng 1 bánh...gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường phố Hải Phòng.

Nhiều thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, chạy xe bằng 1 bánh trên đường phố Hải Phòng. (Hình ảnh được lực lượng CSGT ghi lại)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác kịp thời tiếp cận, cô lập, khống chế và giải tán đám đông, đồng thời bắt giữ an toàn cả người và phương tiện, đưa về đơn vị lập biên bản xử lý 13 thanh thiếu niên và 12 phương tiện.