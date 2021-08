Khởi tố vụ án sai phạm hơn 17 tỷ đồng tại Trường Cao đẳng nghề An Giang

(VTC News) -

Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2019, ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang và bà Trương Thị Kim Tú, Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang (trong thời gian công tác) thực hiện thu, chi nguồn kinh phí sự nghiệp của trường không đúng quy định. Từ đó, dẫn đến thất thoát, lãng phí số tiền hơn 17,4 tỷ đồng của Nhà nước.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.