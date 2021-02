Khởi tố vụ án lừa đảo mua bán căn hộ chung cư Nam An ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành (chủ đầu tư dự án chung cư Nam An). Quyết định trên cũng được gửi tới Viện KSND TP.HCM để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, các cá nhân, tập thể mua căn hộ tại chung cư Nam An do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Các khách hàng căng băng rôn phản đối chủ đầu tư dự án chung cư Nam An.

Nội dung tố cáo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ. Ngoài ra, bà Phượng và bà Trần Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc công ty còn có hành vi ký bán trùng căn hộ cho nhiều khách hàng.

Dự án chung cư Nam An (tên gọi khác: Kingsway, quận Bình Tân) có tổng diện tích khu đất 7.082,4m2, quy mô khoảng 496 căn hộ do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư.

Dự án được cấp phép xây dựng và được chủ đầu tư tiến hành xây dựng vào năm 2017. Theo đó, chủ đầu tư cam kết với khách hàng trong quý I/2019 sẽ bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng công trình xảy ra nhiều sai phạm nên bị tạm ngưng thi công.

Chủ đầu tư đã bị UBND TP.HCM phạt hành chính 275 triệu đồng. Sở Xây Dựng TP.HCM cũng yêu cầu chủ đầu tư phải tiến hành các thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

Từ tháng 7/2020, hàng trăm khách hàng mua căn hộ đã tập trung đến văn phòng làm việc của chủ đầu tư tại Quận 7 để phản đối việc chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ nhưng chủ đầu tư vẫn "bặt vô âm tín" cho đến nay.

Sau đó, nhiều khách hàng phát hiện thêm nhiều căn hộ tại dự án được bán cho nhiều người.