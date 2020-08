Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Sáng 25/8, trả lời VTC News, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định “ Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh và tạm giữ hình sự, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp” với Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Nguyễn Thị Thu

Theo điều tra, năm 2011, Nguyễn Thị Thu kết hôn với Đàm Mạnh H. và có 1 con chung. Sau đó Thu và anh H. ly thân.

Đến đầu năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Thu và Bằng có tình cảm với nhau, nhưng Thu không nói cho Bằng biết mình có một đời chồng.

Tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng. Tháng 3/2018, Bằng biết việc Thu đã có chồng, nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với H. Lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng.

Sau đó Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện, liên lạc với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh 1 con trai nhưng sau 1 tháng thì con bị ốm, chết (Thu không nói cho Bằng biết việc con trai chết).

Thu muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu đã nảy sinh ý định bắt các trẻ con có độ tuổi gần giống con mình, để mang về và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu.

Công viên Nguyễn Văn Cừ ( Tp Bắc Ninh) nơi thu bắt cóc cháu bé.

Khoảng 16h ngày 21/8, Thu đi một mình bằng xe máy mang BKS: 22B2-307.21 từ nhà trọ đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, ngồi ở xích đu ngay sát khu vườn hoa để quan sát xem bé trai nào đang chơi xung quanh để bắt cóc.

Thu nhìn thấy cháu Gia Bảo mặc quần áo màu trắng đang vui chơi tại công viên liền vẫy tay về hướng Gia Bảo lần thứ nhất nhưng cháu không theo. Một lúc sau Thu vẫy tay lần hai để gọi và mua cho đồ chơi, cháu Bảo đi theo.

Cháu Bảo đi theo Thu về hướng lên đồi cỏ, đến dốc sườn đồi Thu bế Bảo lên đi qua đồi về vị trí có xe máy từ trước để đưa cháu bảo về phòng trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Tại đây, Thu thay quần áo cho Gia Bảo để tránh bị phát hiện.

Phòng trọ của Thu tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh bị niêm phong.

Tối 21/8, Thu cùng Bảo ngủ tại phòng trọ tại thôn Thượng, phường Khắc Niệm. Đến 7h ngày 22/8, Thu thay quần áo cho Bảo rồi chở cháu đến phòng trọ của Đặng Văn Bằng (chồng Thu) tại Hà Nội và nói với Bằng đây là con chung của 2 người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

Khoảng 9h ngày 22/8, Bằng chở Thu và Bảo từ Hà Nội về nhà Bằng tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu. Quá trình bắt giữ, Công an cũng thu giữ tại nhà Bằng 1 xe máy BKS: 22B2 - 307.21 là tang vật vụ án.

Khoảng 0h41 ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao cháu bé an toàn, khỏe mạnh về gia đình tại trụ sở công an.

Video: Toàn bộ quá trình bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh từ camera giám sát