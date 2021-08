Khởi tố thêm 4 chủ tiệm vàng và 3 bị can liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

(VTC News) -

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (sinh năm 1969, tức Mười Tường) cầm đầu.

Theo đó, công an khởi tố 4 chủ của các tiệm kinh doanh vàng tại TP Châu Đốc, An Giang gồm Dương Công Cường (sinh năm 1950), Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Tuyết Vân (sinh năm 1966).

Các bị can Nguyễn Thị Tuyết Vân, Dương Công Cường, Trương Thái Nguyên và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định khởi tố Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979), Trần Hoàng Yên (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984, cùng ngụ huyện An Phú, An Giang). Cả 7 bị can bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Mai Thị Ngọc Phấn, Trần Hoàng Yên và Nguyễn Văn Lê.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm Võ Văn Kha (sinh năm 1972, TP Châu Đốc) và Trần Văn Phương (sinh năm 1973, ngụ huyện An Phú, An Giang).

Trước đó, ngày 9/7, sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) - người cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới và những người liên quan, Cơ quan CSĐT dẫn giải bà này về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang để khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan.

Đồng thời, hơn 150 cán bộ chiến sỹ công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của những người liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường tại TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Công an truy tìm Võ Văn Kha và Trần Văn Phương.

Qua khám xét, công an thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ.

Như vậy, đến nay Công an An Giang khởi tố tổng cộng 17 bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.