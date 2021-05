Khởi tố tên cướp trốn nã hung ác đâm tài xế taxi trọng thương

(VTC News) -

Video: Tài xế taxi vật lộn, khống chế tên cướp hung ác

Liên quan đến vụ nam tài xế taxi Hà Nội dù bị đâm trọng thương vẫn vật lộn để bắt giữ kẻ giết người đang trốn lệnh truy nã, chiều 19/5, Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu thường trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hoá) về hành vi "Giết người".

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai cũng đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi phạm tội của Đặng Phạm Sáu trong 2 vụ án hình sự.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 23/4, Sáu cùng bạn đến hiệu cầm đồ Hải Lý (ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để chuộc lại chiếc điện thoại cầm cố. Tại đây, Sáu xảy ra mẫu thuẫn với anh Nguyễn Tuấn L., con trai chủ hiệu cầm đồ. Trong lúc cãi cọ, Sáu rút dao đâm chết anh L. rồi bỏ trốn.

Đặng Phạm Sáu bị bắt giữ ngay tại hiện trường vụ đâm tài xế taxi ở Hà Nội.

Đến khoảng 14h30 ngày 16/5, Đặng Phạm Sáu bắt taxi hãng G7, BKS: 30A-388.54, do anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên) điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích là về Thanh Hóa.

Đến 16h ngày 16/5, khi đi đến đoạn đường Cienco 5 (đoạn thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), do nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa.

Đồng thời, anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ.

Lúc này, Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu.

Đồng thời, anh Minh hô hoán bị cướp nên được người dân hỗ trợ khống chế tên cướp, sau đó báo cho Công an xã Cự Khê đưa Sáu về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan công an, Đặng Phạm Sáu khai nhận, do đang bị truy nã về tội "Giết người", sợ bị tài xế taxi báo công an bắt mình nên rút dao đâm anh Minh.