Nam thanh niên kể giây phút giúp tài xế taxi trói tên cướp mang lệnh truy nã

Chiều 18/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đã mời công dân giúp tài xế taxi trói tên cướp đến để xác minh thông tin liên quan trong vụ việc cướp taxi tại đường Cienco 5, xã Cự Khê.

Người giúp tài xế taxi giữ tên cướp là anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê Thái Bình, hiện đang ở quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Video: Chiến sĩ công an thản nhiên gọi điện mặc tài xế vật lộn tên cướp hung ác

Anh Phạm Văn Thưởng cho biết, chiều 16/5, anh cùng một người em tên Tuấn (SN 1995, ở tỉnh Hoà Bình) đi xe máy từ huyện Thanh Oai về quận Hà Đông. Khi đến gần ngã tư thuộc địa bàn xã Cự Khê, anh thấy phía bên kia đường một xe taxi đỗ ở đó, 2 người đang vật lộn với nhau, máu me be bét.

Anh Thưởng nói, thời điểm có mặt tại hiện trường, anh thấy có 4-5 người đứng gần điểm tài xế taxi vật lộn với tên cướp nhưng không ai vào can ngăn hay hỗ trợ, mà chỉ đứng quay video bằng điện thoại. Anh Thưởng thấy cả người công an đứng gần đó nhưng không vào can thiệp.

Anh Phạm Văn Thưởng - người giúp tài xế taxi khống chế tên cướp trên đường Cienco5.

"Tôi hỏi làm sao đấy, người mặc áo trắng nói “anh giúp em với, nó là cướp, nó đâm em”. Thấy người áo trắng máu chảy nhiều, tôi lại gần vạch áo ra thấy ở ngực trái của người này có vết dao đâm, tôi hỏi dao dâu, lái xe bảo dao ở trong xe taxi.

“Lập tức, tôi lao vào giữ tên cướp, đồng thời bảo lái xe taxi đi sơ cứu. Khi tôi giữ tên cướp, lái xe taxi đi về phía xe ô tô, tôi mới hỏi làm gì thế, nghỉ đi, lái xe taxi bảo lấy điện thoại để điện thoại về cho vợ. Lúc đó, tôi nói với tên cướp, tao cho mày vào lề đường ngồi, mày mà chạy tao đánh” - anh Thưởng kể lại.

Theo anh Thưởng, khi dẫn tên cướp vào lề đường, anh đã nhanh tay cởi áo của tên cướp, dùng áo đó trói tay hắn.

"Ngồi giữ tên cướp được một lúc, tôi nhờ người đi đường chở tài xế taxi vào bệnh xá gần đó cấp cứu. Tài xế taxi đi được một lát thì ô tô công an xã Cự Khê ra còng tay tên cướp đưa về trụ sở" - anh Thưởng nói.

“Tôi nhận được điện thoại từ cơ quan công an mời đến UBND xã Tân Ước, huyện Thanh Oai để cung cấp thông tin” - anh Thưởng chia sẻ.

Anh Thưởng cho biết thêm, quá trình đi đường, trước đây cũng nhiều lần anh gặp các vụ tai nạn giao thông, anh đều đỗ lại, giúp người bị nạn.

Anh Thưởng nói, việc dừng lại giúp tài xế taxi là việc rất bình thường. Ngay cả khi thấy nguy hiểm như khi gặp cướp thì người dân nên đồng lòng để cùng nhau bắt giữ tội phạm.