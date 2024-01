Khởi tố tài xế xe bán tải trốn kiểm tra nồng độ cồn, đâm xe của CSGT

(VTC News) -

Ngày 4/1, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1984, trú tại số nhà 225-B5, đường Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ".

Hiện trường vụ việc Tâm lái xe bán tải đâm vào xe chuyên dụng của công an Bắc Giang.(Ảnh: Công an Bắc Giang)

Trước đó, khoảng 20h ngày 31/12/2023, Đội Cảnh sát giao thông TP Bắc Giang làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Hoa Thám (đoạn qua xã Song Mai) ra tín hiệu dừng xe ô tô bán tải BKS 29K – 055.41 đang đi theo hướng TP Bắc Giang - huyện Tân Yên để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy, tổ công tác của Công an TP Bắc Giang lập tức huy động phương tiện đuổi theo. Tài xế xe bán tải liều lĩnh đâm vào xe ô tô chuyên dụng của lực lượng công an và tiếp tục tìm cách chống đối.

Sau khi bị chặn lại, lái xe vi phạm không xuống xe làm việc, buộc lực lượng công an phải phá kính, khống chế.

Lái xe được làm rõ tên là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1984) hiện ở số nhà 225-B5, đường Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Qua kiểm tra nồng độ cồn, Tâm vi phạm ở mức 0,595mg/1 lít khí thở (vượt mức cao nhất).

Tại cơ quan công an, sau khi tỉnh rượu và làm việc với lực lượng chức năng, Tâm cho biết, do quá say xỉn, không làm chủ được hành vi của mình nên đã điều khiển xe bỏ chạy, đâm vào xe chuyên dụng của lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Tâm khai nhận trước đó đã sử dụng bia rượu và điều khiển ô tô đi từ thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng để về xã Cao Xá, huyện Tân Yên (Bắc Giang), khi đi đến đoạn đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, TP Bắc Giang thì xảy ra sự việc.