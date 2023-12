Khởi tố tài xế container chống đối, lao xe vào cảnh sát giao thông

(VTC News) -

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đức Khởi (50 tuổi, trú tổ 11, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra, khoảng 8h25 ngày 23/11, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an quận Ngũ Hành Sơn tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Hòa Quý thì phát hiện xe ô tô đầu kéo BKS 43C-066.45, kéo romoóc BKS 43R-035.25 do Nguyễn Đức Khởi điều khiển đỗ ngược chiều lưu thông của làn đường nên kiểm tra.

Tuy nhiên, Khởi không chấp hành và có thái độ bất hợp tác, sau đó lái xe chạy ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe ô tô tải chuyên dụng đuổi theo, yêu cầu dừng phương tiện thì Khởi mới chấp hành.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố tài xế Khởi.

Tổ tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng ông Khởi tiếp tục không chấp hành. Không dừng lại, Khởi nổ máy điều khiển xe đầu kéo chuyển hướng lao về phía lực lượng công an đang đứng.

Rất may tổ công tác phản ứng kịp thời tránh được nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo Thiếu tá Phan Thanh Sơn, Điều tra viên Đội Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông, cố tình điều khiển xe đầu kéo lao vào lực lượng làm nhiệm vụ của Nguyễn Đức Khởi là rất nguy hiểm, có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe của lực lượng thực thi công vụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn Đức Khởi để tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý nghiêm theo luật định.