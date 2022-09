Khởi tố nhóm thanh niên nổ súng làm náo loạn khu dân cư

Cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm: Quách Hồng Thông (22 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, TP Trà Vinh), Từ Trí Hiếu (19 tuổi, ngụ khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh), Lê Văn Thiện (18 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành). Đồng thời, cấm đi khỏi nơi cư trú 12 bị can có độ tuổi từ 14 - 18, trú tại huyện Châu Thành và TP Trà Vinh.

Tống đạt các quyết định đối với Thông, Thiện, Hiếu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên Thạch Hồng Ân (16 tuổi) rủ Hiếu cùng một số người khác đi tìm Võ Nguyên Đạt (16 tuổi) đánh, trả thù thì cả nhóm đồng ý.

Chiều 26/5, Ân, Hiếu cùng các đối tượng đem theo bình xịt hơi cay, súng pháo đến một quán cà phê ở khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh tìm Đạt nhưng không thấy. Nhìn thấy Hữu Hoàng (bạn của Đạt) cả nhóm liền đuổi đánh nhưng không thành.

Tối cùng ngày, Đạt rủ đồng bọn tìm đến nhà của Hiếu để trả thù thì cả nhóm đồng ý. Ngay sau đó, nhóm của Đạt mang theo hung khí gồm súng bắn đạn cao su, súng pháo, gậy đánh bóng chày bằng kim loại tìm đến nhà của Hiếu (ở khóm 1, phường 5).

Khi đến nơi, nhóm của Đạt liên tục nẹt pô, bấm còi xe, chửi bới, thách thức nhóm của Hiếu, sau đó nhóm của Đạt cầm hung khí vào trong con hẻm. Lúc này, Thông đi trước sử dụng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát súng hướng về nhà của Hiếu. Thấy vậy, Hiếu sử dụng súng pháo bắn một phát đáp trả.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Thời điểm này, hai nhóm lớn tiếng thách thức, chửi bới lẫn nhau, rồi sử dụng súng pháo bắn qua lại tạo tiếng nổ lớn và dùng chai bia ném nhưng không trúng ai, được một lúc rồi hai nhóm giải tán và bỏ đi.

Vụ việc xảy ra làm cho người dân khu vực khóm 1, phường 5 hoang mang, lo sợ, bất an, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời mời các đối tượng có liên quan làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Vụ việc đang được Công an TP Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.