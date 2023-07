Khởi tố nhóm quái xế đánh võng, tạt đầu xe ô tô, đạp gương chiếu hậu

(VTC News) -

Sáng 21/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, Công an TP Phủ Lý vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh thiếu niên về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h ngày 5/7, nhóm 11 thanh thiếu niên cùng trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam do Lê Văn Điều (SN 2006) cầm đầu, đã sử dụng 7 xe máy, trong đó nhiều xe không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm rú còi, gây mất trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường thuộc địa bàn TP Phủ Lý.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Khi di chuyển đến khu vực đường Trần Văn Chuông (tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý), nhóm quái xế này gặp xe ô tô BKS 30E-027.99 do ông Vũ Văn T. điều khiển đi ngược chiều.

Điều đã lái xe tạt đầu xe ô tô và dùng chân đạp vào bên phía lái của ô tô làm vỡ, hỏng gương chiếu hậu và một số bộ phận khác của xe. Sau đó nhóm này tiếp tục điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến giao thông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Căn cứ các tài liệu xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh thiếu niên về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5 người có liên quan.

Viên Minh