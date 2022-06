Khởi tố nhóm người Mông Cổ trộm thẻ visa hàng tỷ đồng ở Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 17/6, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đối 7 người cùng mang quốc tịch Mông Cổ về các tội danh "Trộm cắp tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

6 bị can phạm tội "Trộm cắp tài sản" gồm: Ganbold Uuganbaatar (38 tuổi), Amarsanaa Alimaa (35 tuổi), Batjargal Bat-Erdene (35 tuổi), Chimedbaljir Nyamsuren (35 tuổi), Yadamsuren Baatarsaikha (31 tuổi), Luvsandagva Vantumur (34 tuổi).

Riêng Luvsandagva Dalaimergen (35 tuổi) bị khởi tố tạm giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Điều 323, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.

Nhóm người Mông Cổ bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h50 ngày 3/6, anh Andreas Selahattin Vural (SN 1980; quốc tịch Thụy Điển) cùng bạn là chị Veronica Gonzalez Garcia (SN 1986, quốc tịch Tây Ban Nha) đi ăn phở tại số 10 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Tại đây, anh Andreas để ví trong balo và treo balo phía sau lưng ghế ngồi. Khi hai người đang ngồi ăn thì có 4 người đàn ông châu Á tiến đến ngồi bàn bên cạnh. Một lúc sau, cả 4 người đàn ông trên cùng đứng dậy rời khỏi quán ăn.

Chiều cùng ngày, anh Andreas kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của ngân hàng với nội dung trừ tiền mua vàng trên thẻ Visa với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau đó, anh Andreas liên hệ với ngân hàng để khóa các thẻ tín dụng nêu trên và đến Công an phường Hàng Trống để trình báo sự việc.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã bắt giữ được ổ nhóm 7 đối tượng nêu trên. Ngoài 6 bị can trực tiếp tham gia trộm cắp tài sản, riêng đối tượng Luvsandagva Dalaimergen chỉ tham gia đưa nhóm trộm cắp đến quán phở nhưng không vào mà về khách sạn luôn.

Tuy nhiên sau đó, Luvsandagva Dalaimergen đã được nghe các đối tượng trong vụ án nói rõ việc đi trộm cắp này và được chia tiền. Do vậy, hành vi của Luvsandagva Dalaimergen bị cơ quan điều tra xác định là cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.