Khởi tố mẹ kế đánh dã man con chồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Hà Mộng Nghi (trú ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Hà Mộng Nghi là người đã đánh bé L.M.T (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học 2 Lợi An, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời), con riêng của chồng, gây thương tật 4%.

Vết bầm tím trên cơ thể bé T.

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, ngày 23/2, huyện nhận được thông tin bé L.M.T bị mẹ kế Nghi đánh vào chiều 21/2. Qua kiểm tra sơ bộ, có khoảng trên 20 vết đánh để lại vết bầm trên cơ thể bé T.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời giải quyết dứt điểm, không để vụ việc phát sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định.

