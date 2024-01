Khởi tố kẻ khai thác vàng trái phép ở Hà Giang

(VTC News) -

Chiều 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Đoàn Quang Huy (SN 1982, trú tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đây là kết quả điều tra vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên được phát hiện ngày 19/8/2023 tại xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Liên quan vụ án này, ngày 28/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Cảnh (trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Đoàn Quang Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 7/2023, Đoàn Quang Huy đã bàn bạc với bị can Dương Văn Cảnh để thuê người về khai thác vàng tại điểm mỏ thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và khai thác khoáng sản Mê Linh.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, điểm mỏ trên đã bị tạm dừng hoạt động từ tháng 11/2022. Trong quá trình khai thác, người làm thuê cho Cảnh là Thò Mí Cơ (SN 2007, trú tại xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn) bị rơi xuống giếng trong hầm lò dẫn đến tử vong.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Giang điều tra, mở rộng để xử lý những cá nhân, tổ chức liên quan.

Cách đây không lâu, Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cũng phát hiện nhóm người khai thác khoáng sản trái phép và thu giữ 1 tấn quặng vàng cùng nhiều máy móc.

Theo đó, từ tháng 11/2023, công an nhận tin báo kẻ lạ mặt đến địa bàn xã Noong Hẻo (huyện Sìn Hồ) thuê nhân công vận chuyển các máy móc đến khu vực bản Phiêng Chạng với mục đích khai thác vàng.

Đến ngày 1/1/2024, tại khu vực bản Phiêng Chạng, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xung quanh lều lán của một nhóm người, phát hiện có nhiều máy móc và khoảng 1 tấn quặng vàng.

Quá trình điều tra, nhóm này khai nhận được Nguyễn Văn Linh (SN 1978, trú tại bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường) thuê đến khu vực suối đầu nguồn thuộc địa phận bản Phiêng Chạng để khai thác vàng.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Văn Linh không cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Linh về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và tiến hành tạm giữ số phương tiện, tang vật tại hiện trường.