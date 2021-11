An Giang: Khởi tố kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi đưa lên núi sát hại

(VTC News) -

Sáng 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Trần Phước Tân (39 tuổi, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về các hành vi “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/11, Tân cùng Thảo (sống như vợ chồng với Tân) về nhà Thảo tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tổ chức nhậu.

Tại đây, Tân quen biết với anh Nguyễn Hải Đ. và cháu V. (12 tuổi, con anh Đ.).

Chiều 5/11, Tân nói với cháu V. sẽ mua điện thoại cho cháu V. học Online. Đến khoảng 14h ngày 6/11, sau khi nhậu, Tân lấy xe máy chở cháu V. về nhà (nơi Tân và Thảo sinh sống) tại Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Tại đây, Đ. quan hệ tình dục với cháu V.

Sáng hôm sau (7/11), Tân chở cháu V. đến khu vực ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên rồi dẫn cháu V. lên núi để sát hại.

Sau khi gây án, Tân chạy xe máy về đến khu vực phà Châu Giang, thuộc TP Châu Đốc thì bị Công an huyện Phú Tân phát hiện, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Tân quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng 8/11, Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ nơi Tân giết cháu V.

Theo công an, Tân từng có tiền án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và chấp hành án xong vào tháng 9/2020.