Khởi tố kẻ dọa bắn chủ quán vì không phục vụ trong ngày cách ly xã hội

Đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, đối tượng Sơn đến quán nhậu yêu cầu phục vụ nhưng chủ quán từ chối. Sau đó, Sơn cầm súng cồn tự chế đến truy sát gia đình chủ quán nhậu.

Ngày15/8, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Sơn (SN 1981, trú tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu) về tội Đe dọa giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 9/4, Sơn đến quán nhậu Văn Đông (khu phố Long Bình, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu) do anh Huỳnh Đình Văn làm chủ, yêu cầu phục vụ ăn và uống bia.

Do đang thực hiện cách ly xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19, chủ quán Văn Đông từ chối mở cửa. Lúc này, Sơn đang trong tình trạng có men rượu, liên tục buông lời miệt thị và dùng tay đánh anh Văn.

Khẩu súng cồn tự chế do đối tượng Sơn gây án.

Sau đó, Sơn gọi điện thoại cho Công an phường Xuân Phú yêu cầu xử lý hành vi bán quán nhậu của anh Văn trong thời gian cách ly xã hội. Khi công an có mặt, Sơn vẫn gây mất an ninh trật tự nên bị yêu cầu về nhà. Thế nhưng, Sơn không chấp hành, tiếp tục gây rối và đe dọa sẽ dùng súng bắn anh Văn.

Một lát sau, Sơn và các cán bộ công an rời khỏi hiện trường. Về nhà, Sơn cầm theo khẩu súng cồn tự chế, tiếp tục đến quán nhậu Văn Đông gây rối, làm hư hỏng bảng hiệu, dùng súng tấn công người nhà của anh Văn. Sơn bắn, súng phát ra tiếng nổ nhưng không gây thương tích.

Người thân anh Văn vào nhà lấy dầm chèo đánh vào tay Sơn, làm rơi súng và đuổi Sơn chạy ra đường.

Qua giám định hung khí, cơ quan điều tra xác định loại súng mà Sơn sử dụng có tính năng, tác dụng tương tự súng săn, bắn được bình thường, tầm bắn 5m, khi trúng vào người có thể gây sát thương.