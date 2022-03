Khởi tố kẻ đâm chết bạn nhậu rồi chạy xe máy bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bi can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (52 tuổi, trú xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trần Văn Quân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Gia Nghĩa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/3/2022, Quân và ông Nguyễn Mạnh Kiểm (62 tuổi, trú cùng địa phương) cùng nhau uống rượu tại nhà Quân.

Tại đây, 2 người đã xảy ra mâu thuẫn nên Quân dùng dao đâm chết ông Kiểm rồi sử dụng xe máy đi đến nhiều tỉnh, thành phía nam lẩn trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 0h ngày 19/3, lực lượng Công an Đắk Nông bắt giữ Quân khi y đang lẩn trốn tại TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Trần Văn Quân theo quy định của pháp luật.