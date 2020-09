Khởi tố giám đốc ở Thái Bình liên quan vụ Đường 'Nhuệ' ăn chặn tiền hỏa táng

Chiều 21/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến dịch vụ hỏa táng xảy ra tại tỉnh Thái Bình, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường (SN 1974, trú tại số nhà 35, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 3, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Được biết, Quách Việt Cường là giám đốc một công ty tại TP Thái Bình.

Liên quan vụ Đường "Nhuệ" bảo kê ăn chặn tiền hỏa táng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố nhiều bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 22/4, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường "Nhuệ").

Cùng tội danh này, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Nguyễn Xuân Đường, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, SN 1989, trú tại khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, TP Thái Bình); Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Nin. Bên cạnh đó, bị can Uý đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người.