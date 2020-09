Đường 'Nhuệ' bảo kê ăn chặn tiền hỏa táng: Bắt thêm một giám đốc ở Thái Bình

Chiều 21/9, nguồn tin của PV VTC News cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm Quách Việt Cường (SN 1974, là Giám đốc một công ty ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến các cơ sở dịch vụ tang lễ" tại tỉnh này.

Trước đó, ngày 22/4, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971).

Cùng tội danh này, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Nguyễn Xuân Đường, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, SN 1989, trú tại khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, TP Thái Bình); Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Nin. Bên cạnh đó, bị can Uý đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người.

Tại tư gia của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Nguyễn Thị Dương trên đường Lê Quý Đôn, cơ quan Công an Thái Bình thu giữ, tạm giữ hàng loạt đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ án mà vợ chồng Đường Dương cùng đồng phạm bị khởi tố.

Các đồ vật, tài liệu khác cũng được cơ quan chức năng thu giữ liên quan vụ án Cưỡng đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình.

Trong đó có giấy ghi nội dung Bảng các dịch vụ báo ca tháng 10/2017; hợp đồng giữa Công ty TNHH Đường Dương và các đơn vị tang lễ và bản hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty TNHH Thương mại Thành Phát với bà Nguyễn Thị Hương; giấy cam kết viết tay của Công ty tang lễ An Lạc Viên; quy chế hoạt động Hiệp hội Tang lễ và bảng kê; giấy ghi tên các cơ sở, chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ; giấy theo dõi ca Sang Đài - VP Thái Bình.

Các giấy tờ này đều có chữ ký của bị can Nguyễn Thị Dương và thu được trong quá trình khám xét chỗ ở ngày 7/4.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ tài liệu có chữ ký của bà V.T.N.L., là mẹ kế của Nguyễn Xuân Đường do bà L. tự nguyện giao nộp khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường ngày 10/4.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.