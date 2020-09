Khởi tố giang hồ mạng Dũng 'trọc' Hà Đông

Tối 18/9, lãnh đạo Công an TP Hòa Bình xác nhận vào chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (hay còn gọi Dũng "trọc" Hà Đông, SN 1968, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội), Lê Đức Hùng (SN 1982, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình) cùng 2 bị can khác về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 255 BLHS.

Dũng "trọc" và 4 bị can khác bị khởi tố.

Vào 1h ngày 11/9, Công an TP Hòa Bình kiểm tra hành chính quán karaoke Minh Minh (địa chỉ xóm 7, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình) do Vũ Thị Kim Minh (SN 1973, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) làm chủ.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 20 nam nữ thanh niên có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma túy trái phép tại 2 phòng hát số 301 và 402. Tang vật thu giữ gồm 2 thẻ ATM, 1 đĩa sứ; 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình xác định Lê Đức Hùng là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhóm thanh niên nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke Minh Minh. Sau khi được vận động, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.