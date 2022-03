Khởi tố cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế

(VTC News) -

Ngày 11/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan vụ án tại Công ty Dược phẩm Cửu Long.

C03 cũng khởi tố bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế.

Bị can Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Công an)

Bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bị can Nguyễn Nam Liên đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan.

Hành vị của các bị can liên quan đến bê bối trong vụ mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1 vào năm 2006.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, lời khai của bị can và những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có đủ cơ sở xác định một số người liên quan tại Bộ Y tế đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty Dược Cứu Long; không kiểm tra làm rõ việc Công ty Dược Cửu Long chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền 3.848.000 USD, để Công ty Dược Cửu Long giữ lại, sử dụng hết 3.848.000 USD được giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, không trả lại Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Quyết định khởi tố trên đã được C03 gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để phê chuẩn.