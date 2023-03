Khởi tố cô giáo mầm non đánh trẻ gây thương tích ở Kiên Giang

(VTC News) -

Chiều 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Thương, giáo viên một cơ sở mầm non tư thục trên đường Lâm Quang Ky (TP. Rạch Giá) về hành vi bạo hành trẻ gây thương tích.

Anh Trần Tấn Mỹ chỉ tai của bé M bị thương do cô giáo bạo hành, được anh dùng điện thoại chụp lại vài ngày trước.

Trước đó, anh Trần Tấn Mỹ (ngụ khu phố 3, phường An Bình, TP. Rạch Giá) phát hiện con mình là bé T.T.M (4 tuổi) có biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý nên để ý theo dõi. Thấy con có nhiều vết rách, chảy máu trên vành tai bên trái nên anh tự đi tìm hiểu sự việc.

Sau khi thu thập đủ bằng chứng cho thấy cô Đoàn Thị Thương (là giáo viên đang dạy bé tại lớp Kitty) bạo hành bé T.T.M bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch, anh Mỹ đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng; tố giác hành vi bạo hành trẻ của cô Thương đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Rạch Giá.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Rạch Giá ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Thương, sinh năm 1999, ngụ đường Mạc Cửu (phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá) theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự.

