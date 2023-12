Khởi tố bị can vụ học sinh lớp 4 tử vong do điện giật tại trường

Chiều ngày 29/12, Công an TP Hải Dương thông tin với VietNamNet vụ học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong do điện giật tại trường, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can Đặng Văn Hải về tội vô ý làm chết người.

Theo kết quả điều tra, lãnh đạo Trường Tiểu học Thanh Bình đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Sự kiện và truyền thông Tam Anh do Đặng Văn Hải là giám đốc để thuê hệ thống màn hình LED, âm thanh phục vụ một chương trình diễn ra vào ngày 18/4.

Trường tiểu học Thanh Bình, nơi xày ra sự việc.

Ngày 17/4, Hải cùng một người khác đến Trường Tiểu học Thanh Bình lắp đặt hệ thống màn hình LED tại sân khấu phía trước dãy nhà A. Hệ thống màn hình LED rộng khoảng 21m2 và các dây dẫn điện, dây truyền tín hiệu và hệ thông khung giá đỡ bằng kim loại. Ngày 18/4, Hải là người trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống màn hình LED phục vụ chương trình.

Vào 15h cùng ngày, em N.S.T. (sinh năm 2013), học sinh lớp 4C, tham gia biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ tại sân khấu. Kết thúc tiết mục, em T. rời sân khấu đi về bên trái (theo hướng khán giả nhìn lên sân khấu). Khoảng 10 phút sau, giáo viên của nhà trường phát hiện T. nằm bất tỉnh ở phía sau hệ thống màn hình LED. Em T. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến 15h55 ngày 7/5, nam sinh tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định sự cố kỹ thuật hệ thống màn hình Led, giám định pháp y tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến em T. tử vong là do bị điện giật từ sự cố rò rỉ điện của bảng điện tử.