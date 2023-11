Khởi tố, bắt giam thủ kho tham ô tài sản

(VTC News) -

Ngày 2/11, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với ông Lê Ngọc Phúc (41 tuổi, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Lê Ngọc Phúc làm thủ kho của Công ty VINACO. Phúc trực tiếp quản lý hàng hoá trong kho, xuất, nhập hàng theo yêu cầu của Công ty URC Việt Nam ở khu công nghiệp VSIP (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Lê Ngọc Phúc. (Ảnh: C.A)

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, Phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho, tuồn hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý, gây thiệt hại hơn 900 triệu đồng.

Được biết, đầu tháng 8 vừa qua, tại Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam Lâm Học (41 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2022, Công ty CP Carpla (ngành nghề kinh doanh chính là mua bán ô tô) thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng và bổ nhiệm Học làm Phó Giám đốc kinh doanh khu vực miền Trung.

Đến tháng 9/2022, Học được giao nhiệm vụ phụ trách chi nhánh và chịu trách nhiệm trước công ty về việc tổ chức các hoạt động mua bán, ký gửi ô tô và quản lý tài sản của công ty tại chi nhánh Đà Nẵng (văn phòng đặt tại đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2022, Học trực tiếp tìm kiếm thông tin, điều hành việc mua, bán xe ô tô qua sử dụng từ nguồn tiền tạm ứng của công ty.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện mua, bán xe và nhận tiền tạm ứng, Học chỉ hoàn trả cho công ty nhỏ giọt với tổng số tiền 560 triệu đồng, còn lại sử dụng để tiêu xài cá nhân, đánh bạc qua mạng và thua sạch.

Quá trình điều tra, công an xác định Học đã chiếm đoạt của Công ty CP Carpla tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng