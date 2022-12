Khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 người liên quan vụ chuyến bay giải cứu

(VTC News) -

Ngày 4/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ (quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can.

Các bị can Vũ Hồng Quang, Lý Tiến Hùng, Nguyễn Thị Hiền, Đào Minh Dương, Phạm Thị Kim Ngân (từ trái qua phải). (Ảnh: Bộ Công an).

Các bị can Vũ Hồng Quang (sinh năm 1977), Phó Trưởng phòng vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải; Vũ Ngọc Minh (sinh năm 1961), nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola; Lý Tiến Hùng (sinh năm 1969), nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Các bị can Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1987), lao động tự do; Đào Minh Dương (sinh năm 1971), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vijasun; Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH du lịch, thương mại Sang Trọng, bị khởi tố về tội Đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Bộ Công an khởi tố về tội Môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự đối với Phạm Thị Kim Ngân (sinh năm 1982), cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra - Thanh tra Chính phủ.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các bị can nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.